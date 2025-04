MG: detento em regime semiaberto é atropelado e flagrado portando drogas

Um detento de 43 anos, que cumpria regime semiaberto, foi detido por tráfico de drogas ao ser flagrado com cocaína depois de ser atropelado em Conceição da Barra de Minas, na Região Central de Minas Gerais, na tarde dessa segunda-feira (14/4).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o homem foi atropelado na rodovia estadual AMG-445, na altura do quilômetro 11.

Durante o registro da ocorrência, os militares constataram que ele cumpre pena no Presídio Regional de São João del Rei em regime semiaberto e estava portando cerca de 500 gramas de cocaína.

O homem sofreu escoriações e foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio, do município de Nazareno. Assim que liberado, foi levado à Delegacia da Polícia Civil em São João del-Rei, juntamente com o material apreendido, onde foram tomadas as medidas legais.

