PF combate tráfico de drogas em Montes Claros

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Em operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (10/4), a Polícia Federal faz nova investida de combate às drogas. A PF aprofunda as investigações sobre o uso de endereços em Montes Claros, no Região Norte de Minas Gerais, para o recebimento de substâncias químicas comumente empregadas no refino e aumento do volume de drogas, como a cocaína e o crack.

Dois mandados de busca e apreensão em imóveis foram realizados. A investigação começou depois de a PF ter recebido uma denúncia dos Correios, e relatava a detecção de substância suspeita em encomenda postal destinada à cidade.

A embalagem continha cerca de 5,4 quilos de material na forma de um pó branco, que, conforme laudo pericial, trata-se de carbonato de cálcio e Irganox 1076, substâncias não entorpecentes, mas conhecidamente utilizadas para adulterar e aumentar a quantidade de cocaína.

Nas buscas, que contaram com a participação de cães da Polícia Militar, foram encontradas drogas e uma balança de precisão. Um homem foi levado para a Delegacia de Polícia Federal de Montes Claros.

Os suspeitos responderão por crime equiparado ao tráfico de drogas, aquisição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de produto químico destinado à preparação de drogas, cuja pena é de cinco a 15 anos de reclusão.

