MG: laboratório de refino de cocaína é encontrado

Um laboratório de refino de cocaína foi fechado em Iturama, no Pontal do Triângulo Mineiro. Uma pessoa foi presa, e cerca de 30 kg da droga foram apreendidos no local.



Com levantamentos feitos e um mandado de busca e apreensão expedido pela comarca de Iturama, a Polícia Militar (PMMG) foi até o local, e a suspeita, encontrada perto do laboratório. Ela tentou fugir e foi alcançada pelo militares.



Com a mulher, estavam cinco pinos de cocaína. Em outro imóvel, próximo ao laboratório, foram apreendidos mais de 100 pinos vazios, os quais serviriam de embalagem para a venda de drogas nas ruas.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Os policiais também acharam crack, duas prensas hidráulicas para compactação do entorpecente, liquidificadores e outros equipamentos de refino, além de balanças de precisão.