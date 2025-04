Grande BH: ação conjunta prende homem suspeito de dopar e estuprar mulheres

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Num trabalho conjunto, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e as polícias Civil e Militar cumpriram, na manhã desta quarta-feira (2/4), dois mandados de busca e apreensão em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Trata-se da Operação Privacidade Protegida, que apura denúncias de mulheres que relataram terem sido vítimas de crimes sexuais por um homem. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Crimes Contra a Mulher local.

Até o momento, duas vítimas fizeram denúncia à Promotoria de Justiça de Betim. Segundo os relatos, o suspeito teria filmado atos libidinosos e conjunções carnais com as mulheres, sem o consentimento delas, e divulgado os vídeos a terceiros.

As denunciantes disseram, também, em seus depoimentos, que o homem colocava substâncias em bebidas para sedá-las durante os encontros, que aconteciam, sempre, no sítio do suspeito.

Dopadas, as vítimas não conseguiram reagir às agressões sexuais. Isso, segundo os membros do Ministério Público, caracteriza estupro de vulnerável.

No cumprimento dos mandados de busca e apreensão, deferidos pela 1ª Vara Criminal de Betim, foram apreendidos celulares, computadores e vários dispositivos eletrônicos, além de oito armas, sendo pistolas, revólveres, uma carabina e 70 munições intactas.

Além dos crimes sexuais, o suspeito é investigado por posse ilegal de arma de fogo, tendo em vista a apreensão de armas e munições não registradas ou com registro vencido.

O MPMG orienta que outras possíveis vítimas procurem o Promotoria de Justiça de Betim para registro das ocorrências, contribuindo para o avanço das investigações.

