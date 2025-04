MP faz operação contra influenciadores suspeitos de vender rifas ilegais

O Ministério Público cumpriu, na manhã desta terça-feira (1º/4) três mandados de busca e apreensão em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, dentro da 2ª fase da Operação Castelo de Cartas. O objetivo é desarticular um esquema criminoso de lavagem de dinheiro relacionado à exploração ilegal de jogos de azar (rifas virtuais).

Além dos mandados, cumpridos em imóveis situados nas zonas urbana e rural de Montes Claros, foi determinada a indisponibilidade de bens no valor de R$ 2.867.723,82, apreensão de um veículo importado (Mercedes-Benz, C250) e de uma caminhonete da marca Toyota, modelo Hilux.

Conforme apurado, influenciadores digitais de Montes Claros exploravam jogos de azar por meio de rifas virtuais nas redes sociais, resultando em um aumento patrimonial significativo. Os valores ilícitos eram ocultados por meio de transações bancárias entre os investigados e suas empresas, além da compra de veículos importados e imóveis. No final de 2024, a primeira fase da operação foi realizada, com o mesmo objetivo.

Para aparentar legalidade, conforme apurado, os investigados faziam doações de parte dos valores arrecadados, publicavam ações beneficentes em suas redes sociais e divulgavam ostensivamente um empreendimento de lazer que pode estar sendo utilizado para lavagem do dinheiro ilicitamente obtido com os jogos de azar. Não houve prisões, e as investigações continuam com o processo correndo sob segredo de Justiça.

