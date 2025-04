Em março, 535 pessoas foram presas por violência contra a mulher em Minas

Em março, 535 pessoas foram presas em Minas Gerais em decorrência de atos de violência contra a mulher. Do total de detenções, 93% foram em flagrante. Além disso, nove adolescentes foram apreendidos. Os números, divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), são resultado da Operação Aurora, que visa combater crimes dessa natureza.

Além de realizar as prisões, as forças de segurança cumpriram 73 mandados de busca e apreensão, recolhendo 31 armas de fogo e 30 armas brancas. A operação, de acordo com a Sejusp, contou com mais de 21 mil profissionais e 5 mil viaturas, realizando 5.339 diligências, que resultaram no atendimento de 13.333 vítimas.

A Operação Aurora também incluiu 1.998 ações preventivas, como palestras e distribuição de material informativo, alcançando mais de 40 mil pessoas. Essas iniciativas visam conscientizar a população sobre como fornecer informações para denunciar agressores e buscar ajuda.

A operação também intensificou a apuração das denúncias, com 439 registros recebidos via Disque Denúncia Unificado (DDU) 181 e 198 por outros canais, destacando a confiança da população nas forças de segurança. No apoio às vítimas, foram realizadas 1.429 visitas tranquilizadoras para monitorar mulheres em situação de vulnerabilidade.

Durante o período da operação, mais de 14 mil boletins de ocorrência foram registrados. A Polícia Civil instaurou 1.936 inquéritos, concluiu 1.397 e solicitou 127 medidas cautelares. A perícia da instituição realizou 499 exames de lesão corporal e 97 de violência sexual.

Participaram da Operação Aurora a Sejusp, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Municipal de Belo Horizonte.

No âmbito judicial, o Ministério Público atuou em 4.910 medidas protetivas, 1.178 audiências criminais, 386 denúncias e 18 medidas protetivas peticionadas. Além disso, foram realizadas três sessões de júri sobre feminicídio. A Defensoria Pública atendeu 1.991 mulheres e distribuiu 16 Medidas Protetivas de Urgência (MPU).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia