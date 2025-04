MG: Polícia Militar recupera armas roubadas em Goiás

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um total de 56 armas de fogo, incluindo espingardas, metralhadoras, revólveres e pistolas, roubadas na cidade de Catalão, em Goiás, foram recuperadas pela Polícia Militar (PMMG) de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Dois dos suspeitos, de 25 e 26 anos, foram presos. Na operação, foram apreendidos também três veículos, sendo um deles furtado.





A prisão foi possível graças a uma ação, em conjunto, das polícias militares de Minas Gerais e Goiás, Rodoviária Federal (PRF) e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

A PMMG foi acionada, logo depois do roubo. Foi então montada uma operação de fiscalização na fronteira com Goiás. Ao mesmo tempo, houve troca de informação dos serviços de inteligência da polícia mineira, com a goiana.

Um dos veículos roubados e utilizado na ação criminosa foi localizado abandonado em uma estrada rural, às margens da BR-050, próxima a Araguari, também no Triângulo.

Um segundo veículo utilizado foi identificado e abordado em Uberlândia, sendo que seu condutor também foi preso.

Na sequência das investigações, um segundo envolvido no roubo foi preso. Foi esse homem quem levou os militares ao local onde estavam escondidas todas as armas roubadas, assim como carregadores, coldres e demais acessórios. Os autores receberam voz de prisão e, juntamente com todos os materiais, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia.

