Investigado por venda de armas é preso com arsenal escondido em casa

Um homem, de 56 anos, foi preso com um arsenal escondido em casa na manhã desta quinta-feira (27/3), no bairro Ana Moura, em Timóteo, no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi preso por posso ilegal de armas de fogo e munições. Durante a manhã de hoje, os militares foram até a casa do suspeito, que já é investigado por venda de armamento, cumprir um mandado de busca e apreensão.

Durante a ação, a PM encontrou uma garrucha calibre .22, uma pistola calibre 7.65 e um revólver calibre .44. Também foram apreendidas mais de 250 munições de diferentes calibres, incluindo cartuchos de calibre 12, munições 9mm, .38, .32, .44 e .36.

Entre os itens recolhidos estavam ainda um coldre, um carregador de pistola e uma caderneta com anotações de valores.

O suspeito confessou a posse do material, que estava guardado em uma caixa sobre o guarda-roupa.

Um aparelho celular também foi apreendido para auxiliar nas investigações. O homem foi preso e todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.