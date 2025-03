Começa o julgamento de engenheiro que agrediu médico em boate de BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma manifestação clamando por justiça, marca o início do julgamento do engenheiro Rafael Batista Carvalho, na manhã desta quinta-feira (27/3), no Tribunal do Júri do Fórum Lafayette, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele é acusado de espancar o médico anestesista Henrique Papini, de 30 anos, que sofre com sequelas da agressão.

O crime ocorreu na saída de uma boate, a Hangar 677, no bairro Olhos d’Água, na Região Oeste de Belo Horizonte, no dia 7 de setembro de 2016. Imagens de vídeo mostram o engenheiro e outras três pessoas partindo para cima da vítima, que era estudante de medicina na época. O vídeo também flagra o momento em que o engenheiro atinge Henrique, que cai e é chutado na cabeça, o que faz com que ele desfaleça.

Os manifestantes que clamam por justiça são familiares e amigos de Henrique. O grupo levou faixas para a porta do Fórum com frases provocativas como, “Lugar de bandido é na cadeia”, “A sociedade clama por Justiça”, “Tentativa de homicídio não é erro, é crime”, “E se fosse seu filho?”, “Tentou matar, tem de pagar”, “Condenação implacável”, “Não esqueceremos, Justiça já”. Além dos cartazes, nas camisetas dos manifestantes também se lia: "Justiça já, não à impunidade".

Paralelo ao movimento de apoio a Henrique, havia também um pequeno grupo que tentava defender o réu. Nas camisetas usadas pelos integrantes lia-se a frase “Rafael não queria matar”. Ninguém, no entanto, quis se manifestar publicamente.

O julgamento teve início perto de 10h. A família de Henrique, que não estava presente, foi a primeira a entrar para acompanhar o júri, seguida por 15 convidados. Outras 15 pessoas, familiares de Rafael, também puderam acompanhar o julgamento.

Defesa

O advogado Zanone Júnior, que foi também um dos advogados que trabalhou no caso do “Goleiro Bruno”, na morte de Elisa Samúdio, é o defensor de Rafael e disse que baseia a defesa para desqualificar o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

Segundo ele, houve uma briga entre Henrique e Rafael. os dois caíram no chão e para se defender, seu cliente deu um chute, que acabou atingindo a cabeça de Henrique, que ficou desacordado. “Nesse instante, meu cliente se afastou”.

Zanone alega que Rafael não quis exterminar ninguém. “lesão é um crime contra a incolumidade. Houve uma briga na porta da boate. E a prova de que o crime é de lesão corporal, não tentativa de homicídio, é que quatro pessoas foram indiciadas e três liberadas pela justiça”.

O advogado lembra que seu cliente chegou a usar tornozeleira eletrônica por quase dois anos e que já houve uma proposta de acordo, com ressarcimento para Henrique, com o pai de seu cliente oferecendo R$ 400 mil.

Comenta-se nos bastidores do Fórum, que a oferta foi na verdade, de R$ 270 mil e que a família de Henrique não aceitou. O caso tem de ser decidido pela justiça.