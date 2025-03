Mulher coloca silicone, faz lipo e foge de hospital em BH

Uma mulher, de 32 anos, é investigada por fugir de um hospital em Belo Horizonte depois de passar por uma cirurgia de mastopexia com implante de próteses de silicone e lipoaspiração de contorno mamário. O incidente ocorreu nessa quarta-feira (26), no Hospital São Rafael, localizado no Bairro Gutierrez, na Região Oeste da capital.



Conforme registrado no boletim de ocorrência, a paciente foi admitida para a realização dos procedimentos e, após a cirurgia, foi encaminhada à unidade de internação em boas condições de saúde, acompanhada por uma funcionária da equipe médica.

No entanto, por volta das 15h30, o acompanhante da paciente chegou ao hospital, dispensou a acompanhante profissional e permaneceu com a mulher até que ambos saíram do local, utilizando o elevador social.

A paciente deixou o hospital sem autorização médica, com um acesso venoso ainda em seu corpo, e sem pagar as despesas hospitalares, que incluem custos com internação, medicamentos, insumos, honorários médicos e o par de próteses mamárias de silicone.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que está investigando o caso e que irá intimar os envolvidos nos próximos dias para que sejam ouvidos. A corporação também está realizando diligências relacionadas às provas materiais encontradas até o momento.

O caso está sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Polícia Civil Sul, em Belo Horizonte. Até o momento, o Hospital São Rafael não se pronunciou sobre o ocorrido.