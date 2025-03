Falso médico que atuava em Minas é preso no Rio de Janeiro

Policiais civis prenderam no sábado (22/3) em um hotel de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, um golpista que atuava como falso médico em hospitais e unidades de pronto atendimento em Minas Gerais.



Bruno Scott foi para o Rio na tentativa de não ser localizado pela polícia mineira. Ele furtou os documentos do ex-companheiro e passou a atuar em unidades de saúde de São João del-Rei, na região de Campo das Vertentes.



O delegado Angelo Lages, titular da 12° DP (Copacabana), disse que Bruno Scott foi descoberto pelos diretores do hospital onde o falso médico trabalhava.



“Ele foi contratado por um grande hospital, também em Minas Gerais. E já no seu primeiro plantão, o corpo técnico desconfiou das suas condutas e a direção resolveu entrar em contato com o hospital de São Paulo, que ele havia dado como referência. Para a surpresa do hospital mineiro, eles contrataram um falso médico. Ele estava se passando de fato pelo seu ex companheiro que estava trabalhando em São Paulo”, esclareceu o delegado.



Bruno foi indiciado pelos crimes de exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica.

