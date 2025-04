MG: professor de escola estadual é preso suspeito de mostrar ‘nude’ a aluna

Um professor de 53 anos, que trabalha em uma escola da rede estadual em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso nesta terça-feira (1º/4) acusado de mostrar uma foto de suas partes íntimas a uma aluna, de 16 anos. O crime teria ocorrido durante o horário de aula. Ele foi conduzido à delegacia pela Polícia Militar, mas acabou liberado depois de pagar fiança arbitrada pelo delegado em R$ 1.500. As informações são da TV Alterosa.

A reportagem conversou com a mãe da adolescente supostamente assediada pelo professor. “Eu estava no meu trabalho quando recebi uma ligação relatando o ocorrido. O professor mostrou uma foto do órgão dele para minha filha (dentro da sala de aula). Ela, assustada, saiu correndo. As meninas, colegas dela, viram que ela ficou muito atordoada e perguntaram o que tinha acontecido”, declarou a mãe da vítima, que teve a identidade preservada durante a entrevista.

Ainda de acordo com a mulher, as alunas acionaram a diretoria do colégio. A mãe foi até a instituição de ensino, momento em que, segundo conta, foi bem recebida e amparada pela diretora e pelo vice-diretor da escola. Ela informou ter também recebido atendimento psicológico.

Outras acusações contra o professor

Segundo a mãe da adolescente, a filha não seria a primeira vítima. “Agora, eu quero saber o que vai acontecer com esse professor. Será que mais algum pai vai ter que ir à escola e presenciar o filho passando por isso que minha filha passou?”, questionou, acrescentando que o professor tem sido acusado de assediar sexualmente outros alunos.

Comentários em um vídeo publicado em uma rede social indicam que o profissional já teria cometido importunações em várias ocasiões. Uma pessoa diz: “Há vários relatos do mesmo tipo de importunação por anos e anos”. Em outro comentário, a pessoa cita que está admirada do profissional ainda estar na instituição.

O que diz a Secretaria de Estado de Educação?

Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), a denúncia está em processo de apuração para que “medidas administrativas” possam ser tomadas respeitando os princípios da ampla defesa garantidos por lei. Ainda conforme a pasta, a adolescente está sendo acompanhada por profissionais da psicologia e assistência social.

