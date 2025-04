Animais encontrados envenenados e mutilados causam revolta em cidade de MG

Pelo menos 20 cães e um cavalo foram encontrados mortos em Simonésia, na Zona da Mata mineira, em um período de 30 dias. Os animais apresentavam sinais de envenenamento e mutilação. As mortes ocorreram em diferentes bairros, sem um padrão fixo de local.

No total, 16 cães apresentavam sinais de envenenamento ou mutilação, enquanto outros quatro foram encontrados jogados no leito de um rio. Além disso, um cavalo também foi morto com indícios de violência.

Moradores relataram que alguns dos cães apresentavam sangramento pelo nariz e pelo ânus, um possível sinal de intoxicação. Além dos sinais de envenenamento, alguns animais apresentavam ferimentos graves. Um cachorro esfaqueado foi resgatado e levado a um veterinário, mas morreu.

Outro cão foi encontrado com um dos olhos perfurado. Em um dos locais, havia um saco com restos de comida misturados com cacos de vidro, o que reforça a suspeita de envenenamento.

Segundo a protetora de animais independente Jéssica Ferraz Pagano, novos casos continuam surgindo diariamente, com mais cães envenenados sendo encontrados. "Ainda não é possível mensurar o total de animais afetados, já que alguns animais podem não ter sido localizadas", afirma.

A situação tem causado revolta entre os moradores, especialmente entre tutores de cães e gatos, que temem que novos casos aconteçam. Muitos estão evitando deixar seus animais soltos nas ruas e redobrando os cuidados com a alimentação.

A mobilização também tem crescido nas redes sociais. Moradores compartilham informações sobre os casos e alertam para que a população fique atenta. Grupos de proteção animal estão se organizando para pressionar as autoridades e buscar formas de evitar novas mortes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil foi procurada, mas ainda não retornou o contato para informar o andamento das investigações. A reportagem também entrou em contato com a Prefeitura de Simonésia para saber se há alguma medida sendo adotada para evitar novas mortes, mas ainda aguarda retorno.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice