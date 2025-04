Homem é demitido por justa causa por uso de cocaína durante o expediente

Um trabalhador de uma construtora em Lavras, no Sul de Minas Gerais, teve a dispensa por justa causa após ser flagrado sob efeito de cocaína durante o expediente confirmada pela Justiça do Trabalho. A decisão considerou que a conduta configurou falta grave, capaz de romper a confiança necessária na relação empregatícia.

O caso ocorreu após o empregado ser submetido a um exame toxicológico de saliva enquanto trabalhava. O teste apontou resultado positivo para cocaína, o que foi confirmado posteriormente por um exame de urina. Cerca de dez dias depois, a empresa oficializou a demissão alegando risco à segurança no ambiente de trabalho. A situação foi confirmada por testemunha e reconhecida pelo próprio trabalhador.

Na ação trabalhista, o profissional alegou ter sofrido dupla punição, já que teria sido suspenso antes da demissão e questionou a demora na aplicação da penalidade, argumentando violação ao princípio da imediatidade. A Justiça, no entanto, rejeitou os argumentos. Conforme a decisão, a ausência do funcionário após o exame foi tratada pela empresa como folga, não como medida disciplinar. A dispensa só foi aplicada após a confirmação laboratorial, o que afastou a tese de punição duplicada.

Outro ponto levantado na sentença foi a existência de um programa interno de prevenção ao uso de álcool e drogas, com o qual o empregado havia concordado no momento da admissão. A iniciativa previa a realização de exames toxicológicos e foi considerada válida pelo Judiciário. A empresa, segundo a decisão, agiu em conformidade com seu dever de garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável.

A Justiça também entendeu que, como o trabalhador não havia comunicado ser dependente químico, a situação não exigia tratamento específico antes da demissão. Com isso, os pedidos do ex-funcionário entre eles, a reversão da justa causa e o pagamento de verbas rescisórias típicas de uma demissão sem justa causa foram considerados improcedentes.

Em julgamento unânime, os desembargadores da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) confirmaram a sentença da Vara do Trabalho de Lavras. A decisão reforça que o uso de substância ilícita no ambiente de trabalho representa uma infração disciplinar grave, prevista no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).