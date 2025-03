Carreta tomba e carga é totalmente saqueada na BR-381 em Minas

Uma carreta com carga de pacotes de ração tombou e foi saqueada na BR-381, na altura de João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, na noite de domingo (30/3).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo segue na pista durante a manhã desta segunda-feira (31/3) e interdita a faixa da direita da via, no sentido João Monlevade, próximo à Ponte Torta.

A retirada do veículo só será realizada depois da finalização dos trâmites legais, o que ainda não aconteceu. Conforme registros, devido à demora da remoção do veículo, a carga foi completamente saqueada.

O motorista teve ferimentos leves e recusou atendimento médico. Porém, segundo a PRF, o chefe do caminhoneiro compareceu ao local do acidente e levou o condutor para atendimento médico no município de Santa Bárbara.

A carreta segue na pista, mas não causa congestionamento.