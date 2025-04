Dois pedestres morrem atropelados na manhã desta sexta (11/4) em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois atropelamentos, com duas mortes em um intervalo de oito minutos, foram registrados em Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira (11/4). O primeiro acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Silviano Brandão com Rua Conselheiro Rocha, no Bairro Horto, Região Leste da capital. Já a outra ocorrência foi na Via Expressa, próximo ao Anel Rodoviário, na Região Oeste de BH.

No Bairro Horto, um ônibus da linha 9204, que faz trajeto entre os bairros Santa Efigênia-Estoril, atropelou uma mulher, cuja identidade e idade ainda não foram obtidas. A vítima teve o crânio esmagado e o corpo dela está debaixo do ônibus. A perícia da Polícia Civil é aguardada no local.

Na Via Expressa, um automóvel de passeio atropelou um idoso, de 70 anos. As dinâmicas dos acidentes ainda não são conhecidas e estão em investigação.

