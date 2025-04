Vídeo: homem morre horas depois de ser atropelado em Minas

Um homem morreu nessa quarta-feira (9/4) horas depois de ser atropelado por um motociclista em alta velocidade, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O atropelamento foi gravado por uma câmera de segurança. O motociclista ficou ferido.

O acidente aconteceu no Bairro Jardim Brasília, no momento que a vítima atravessava a Rua Doutor Bezerra de Menezes fora da faixa. O vídeo mostra o homem com certa dificuldade de mobilidade e a hora em que o condutor da moto bate na vítima sem frear.

Ainda vivo, mas em estado grave, o atropelado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Ele estava em parada cardiorrespiratória.

O motociclista de 22 anos também precisou de socorro, mas não corria risco de morrer. Mesmo com o atendimento e a tentativa de estabilização, o pedestre morreu na unidade médica.

A Polícia Militar informou que o veículo estava licenciado e não havia problemas com a documentação do condutor. O caso agora está a cargo da Polícia Civil.

