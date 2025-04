Foi sancionada nesta terça-feira (9/4) pelo prefeito em exercício de Belo Horizonte, Juliano Lopes, a Lei nº 11.843, de 7 de abril de 2025, que reconhece o carnaval de BH como uma “manifestação artístico-cultural popular e democrática” e estabelece diretrizes para seu fortalecimento. A proposta é de autoria dos vereadores Professora Marli (PP), Cida Falabella (Psol), Trópia (Novo) e Pedro Patrus (PT).

A nova legislação foi publicada na edição de 8 de abril do Diário Oficial do Município (DOM). De acordo com a norma, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) deve apoiar e valorizar a cultura popular, promovendo a diversidade, acessibilidade, sustentabilidade, o respeito às culturas afro-brasileiras, além de estimular o turismo e a economia criativa. O poder público também passa a ter o dever de fomentar e salvaguardar a cultura carnavalesca ao longo de todo o ano.

Entre os destaques da lei, os blocos de rua são definidos como “manifestação carnavalesca espontânea, organizada ou não, com finalidade festiva e de mera fruição, com ou sem finalidade lucrativa, sem caráter competitivo”.





Além dos blocos de rua, a lei reconhece outras manifestações como blocos afro, escolas de samba, blocos caricatos, corte momesca, palcos oficiais e demais eventos relacionados ao carnaval. O financiamento dessas atividades poderá vir de parcerias com a iniciativa privada, orçamento público, editais e mecanismos de incentivo fiscal.





Também são abordados temas como o acesso gratuito às festas em vias públicas, o cadastramento de blocos, a atuação de vendedores ambulantes e a inclusão de catadores de material reciclável nas ações de sustentabilidade.





Um dos autores da proposta, o vereador Pedro Patrus (PT), celebrou a sanção nas redes sociais: “Viva o carnaval de BH!”. Em relação aos eventos em espaços públicos, ele destacou que “essa é uma maneira de evitar a segregação dos ditos ‘camarotes e pipocas’ e garantir o caráter popular do carnaval”.





Carnaval pode se tornar patrimônio cultural de BH





Além da nova legislação, a PBH vai iniciar o processo de reconhecimento do Carnaval como patrimônio cultural da capital mineira. Na próxima terça-feira (15/4), a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura realizarão a 1ª Reunião Pública sobre o Inventário Cultural do Carnaval de Belo Horizonte. O encontro será no Museu da Moda (rua da Bahia, Centro), às 18h30.





A reunião marcará o início de uma pesquisa que visa identificar e registrar os elementos que compõem o Carnaval de BH como bem cultural. Os objetivos e a metodologia do inventário serão apresentados na ocasião. O público-alvo inclui blocos caricatos, escolas de samba, blocos de rua, sambistas, pesquisadores da cultura popular e agentes culturais ligados ao carnaval. A participação é aberta e gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.





Após a conclusão do inventário e a elaboração do dossiê de registro, os documentos serão encaminhados ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município (CDPCM-BH) para análise e possível validação do título.





O estudo tem como objetivo principal o levantamento detalhado desse bem cultural, incluindo sua trajetória histórica, mestres e mestras, grupos e coletivos, celebrações, saberes, formas de expressão e os locais que são referências fundamentais para a continuidade da tradição carnavalesca. Serão investigadas também as formas de transmissão cultural, os riscos à preservação e as ações necessárias à sua salvaguarda.

