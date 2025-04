Irmãos idosos trocam tiros e pauladas em briga por descarga, em BH

Dois irmãos idosos protagonizaram uma briga sangrenta no final da tarde dessa quarta-feira (9/4), no próprio apartamento em Belo Horizonte. A irmã, de 69 anos, atirou contra o irmão, de 68, que se defendeu com pauladas em uma briga sobre uma descarga de vaso sanitário. O caso aconteceu no bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul da capital.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que vizinhos ouviram gritos e disparos. Segundo o boletim de ocorrência, quem atendeu a porta aos militares foi o irmão, que estava ensanguentado em um dos braços e segurava uma arma, enquanto a irmã estava caída no chão desacordada e com a cabeça ferida.

O idoso relatou aos militares que os dois moram juntos e que, por volta das 17h, usou o banheiro da casa. Porém, segundo ele, a descarga estava estragada. Ele não conseguiu utilizá-la e se deitou no quarto. Segundo o relato dele, a irmã começou a xingá-lo pelo não uso da descarga. Eles começaram a discutir e ele pediu que ela saísse do quarto.

Neste momento, conforme o boletim de ocorrência, a irmã foi ao próprio quarto, pegou uma arma e começou a atirar contra ele. Um dos tiros atingiu um dos braços do irmão. Para se defender, ainda segundo o idoso, ele pegou um pedaço de madeira e começou a golpeá-la na cabeça. Eles continuaram uma luta corporal até que a idosa desmaiou e caiu no chão.

O idoso ainda aconselhou que os militares tomassem cuidado com irmã, pois ela era “perigosa”. Os dois foram socorridos e o idoso foi encaminhado para atendimento médico no Hospital da Unimed, enquanto a idosa deu entrada no Hospital João XXIII, ambos sob escolta.

De acordo com os militares, a arma que o idoso segurava, de calibre 38, foi a utilizada pela irmã e estava com todas as cápsulas deflagradas. A perícia também encontrou outras duas armas debaixo do colchão da idosa, outro revólver 38 e uma espingarda de calibre 22. As três armas foram apreendidas.

Ainda conforme a PM, a dupla contabiliza várias ocorrências de agressões entre si. Os irmãos seguem internados e a ocorrência segue a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Belo Horizonte.