Grande BH: dívida em criação de gado motivou execução a pauladas, diz PC

Um homem de 36 anos foi preso sob suspeita de encomendar o assassinato de um indivíduo de 53 anos, com quem mantinha negócios relacionados à criação de gado. O crime ocorreu em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 16 de fevereiro, e o corpo foi localizado no dia 23 do mesmo mês. O caso foi apresentado em coletiva à imprensa nesta terça-feira (8/4).

A motivação do crime estaria relacionada a uma dívida decorrente de uma sociedade entre a vítima e o investigado na criação de gado. “A família percebeu o desaparecimento porque, ao ir à residência, encontrou os animais sem alimentação, algo que ele nunca deixava de fazer. Isso já levantou uma grande suspeita”, explicou a delegada titular da Delegacia Especializada de Homicídios (DEH) em Santa Luzia, Adriana das Neves Rosa.

Durante os levantamentos, a equipe policial identificou movimentações suspeitas da motocicleta da vítima, o que levou à identificação de um segundo investigado, de 29 anos, apontado como executor e responsável por ocultar o corpo. Esse suspeito foi preso em flagrante no mesmo dia em que a vítima foi localizada.

O investigado de 36 anos teria planejado o crime por estar sendo cobrado insistentemente pela vítima devido à dívida. “Ele alegou que, se não matasse a vítima, seria morto por ela. Por isso, planejou o homicídio e chamou o outro investigado, prometendo a ele o pagamento de R$ 5 mil”, detalhou.

A Polícia Civil não detalhou de forma clara a motivação do crime. Inicialmente, a instituição informou que vítima e suspeito criavam gado em sociedade, mas depois mencionou apenas que a vítima vinha cobrando valores do investigado.

Após a prisão em flagrante do suspeito de 29 anos, a Polícia Civil de Minas Gerais representou pela prisão preventiva dos dois envolvidos, medida que foi deferida pela Justiça. O investigado de 36 anos permaneceu foragido até ser localizado e preso na última quarta-feira (2/4).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os suspeitos seguem no sistema prisional à disposição da Justiça. O inquérito foi concluído com o indiciamento do investigado de 29 anos por homicídio triplamente qualificado e do segundo suspeito por homicídio duplamente qualificado.