Médico flagrado agredindo cachorros em Contagem é indiciado por maus-tratos

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O médico suspeito de maus-tratos contra animais em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Os crimes foram registrados em 13 de março, no Bairro Monte Castelo.

Na época, a Guarda Civil Municipal informou que foi acionada por vizinhos do suspeito que teriam flagrado o momento em que o investigado agredia os animais. Nas imagens, o homem é visto dando pauladas em um cachorro que chora e late.

Após a denúncia, os agentes compareceram ao endereço junto com veterinários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Durante levantamento foram encontrados 12 animais sem vida: uma cadela e 11 filhotes estavam no interior do imóvel, dentro de um saco plástico.

De acordo com a equipe da 6ª Delegacia de Polícia Civil em Contagem, em um primeiro momento o suspeito, em depoimento na delegacia, afirmou que agrediu o animal, visto no vídeo sendo espancado, para evitar que ele brigasse com a cadela.

No entanto, após encaminhamento dos corpos dos animais para exame de necropsia, ficou constatado que a cadela morreu por traumatismo cranioencefálico, o que resultou em uma hemorragia cerebral. A conclusão do laudo contradiz a versão apresentada pelo investigado.

Na época do crime, a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, o suspeito é médico, servidor efetivo da rede pública da cidade e, atualmente, trabalha na Unidade Básica de Saúde Durval de Barros. A pasta ressaltou, em nota, que está à disposição dos órgãos competentes para colaborar com o que for necessário.

“A Secretaria Municipal de Saúde de Contagem informa que, embora não tenha sido registrada a ocorrência durante o exercício de sua função no município, vai apurar as informações sobre o servidor, e, na sequência, todas as providências legais serão tomadas”, informou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em 2024, Minas Gerais registrou um aumento de quase 20% em casos de maus-tratos contra animais, com 4.523 registros. Em 2023, foram 3.775 casos. A Lei Sansão prevê pena para maus-tratos a cães e gatos de dois a cinco anos de reclusão.