Detido pela polícia tem infarto e morre antes de chegar a delegacia

Uma morte, em frente a policiais civis, no momento em que faziam uma investigação. O fato ocorreu na última quarta-feira (9/4), durante a apuração do desaparecimento de Tatiane Santos Soares Lucas, de 31 anos, desde 26 de março último. A vítima é Paulo Almeida Prazeres, de 39 anos, que teve um infarto fulminante.

A mulher ainda não foi encontrada, mas o desaparecimento dela revelou um esquema de roubo e clonagem de veículos, situação em que Paulo estaria envolvido.

O principal objetivo dos policiais era localizar Tatiane. Segundo a Polícia Civil, ela teria terminado com o namorado, um homem de 41 anos, que não se conformava com o fim do relacionamento. Esse homem, inclusive, teria agredido Tatiane uma semana antes do desaparecimento e também a teria ameaçado de morte.

Investigadores tiveram informações, que o ex-namorado de tatiane estaria no Bairro São Geraldo, numa casa alugada. Logo na chegada dos policiais, dois homens fugiram do local. Eles seguem foragidos.

No imóvel, foi encontrado um caminhão com placa clonada. Esse veículo de carga tem um registro de roubo em 1º de março. Também na casa foram encontrados equipamento de clonagem e adulteração de veículos.

Os policiais deram voz de prisão aos dois e, quando todos seguiam para o Detran, Paulo começou a passar mal. Ele espumava pela boca e desmaiou. Foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS), mas morreu durante o atendimento. Sofreu um infarto.

O homem preso contou que Paulo tinha problemas cardíacos, mas não tomava os remédios receitados para ele regularmente. Além disso, estaria bebendo havia dois dias.

Os investigadores acreditam que o destino da mulher desaparecida, Tatiane, poderá ser desvendado agora, a partir da prisão de seu ex-namorado.