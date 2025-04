PCMG investiga morte de suspeito de furto que caiu em buraco

A Polícia Civil (PCMG) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, aguarda a conclusão de laudo pericial para atestar as circunstâncias e a causa da morte de um jovem, de 23 anos. O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição em um matagal na Rua Isabel Bazaga, no Bairro Manoel Mendes, na última quinta-feira (3/4), por sua mãe e uma testemunha, segundo registro policial. O jovem estaria desaparecido desde 28 de março.

Três amigos da vítima, sendo dois homens e uma mulher, relataram aos policiais que, no dia do desaparecimento, todos eles tentaram furtar objetos de uma casa desabitada, que fica na Avenida Engenheiro Thomaz Henrique Junqueira Guimarães.

No entanto, ainda conforme as testemunhas, eles ouviram gritos e fugiram em direção ao matagal, aos fundos do imóvel. Durante a fuga, o jovem teria caído em um buraco de cerca de três metros de profundidade. Uma das testemunhas disse que ouviu o barulho da queda, mas não retornou ao local.

A Polícia Civil informou que instaurou procedimento para investigar a ocorrência registrada em Uberaba. "Na ocasião, a perícia oficial esteve presente realizando os trabalhos de praxe, e, em seguida, o corpo do homem, de 23 anos, foi encaminhado ao Posto Médico-legal para ser submetido a exames. A PCMG aguarda a conclusão do laudo pericial para atestar as circunstâncias e a causa da morte", finalizou nota da PCMG.