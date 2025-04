Tutora morre e deixa quase 20 animais para adoção responsável

Uma mulher, de 50 anos, que tratava de um câncer em estágio terminal, morreu na madrugada da última sexta-feira (4/4), em um hospital localizado na Região Leste de Belo Horizonte. Ela era tutora de 19 animais de estimação que agora, depois de seu falecimento, precisam de um novo lar.

Larissa Neves é auxiliar administrativa do hospital em que a mulher ficou internada por 23 dias e conta que ela era mãe de um amigo. Após descobrir sobre os bichos, Larissa decidiu publicar em suas redes sociais sobre a história. De acordo com a auxiliar administrativa, a mulher era conhecida pelo amor que tinha aos animais de estimação e o cuidado com eles.

Ao todo, são dez cães e nove gatos, que estão sendo cuidados provisoriamente pelo filho da mulher. Larissa explica que, no momento, os animais continuam na casa onde a mulher morava, no Bairro Céu Azul, na Região da Pampulha, mas o dono do imóvel solicitou que eles saíssem do local até 14 de abril.

Como ajudar?



Com o prazo estabelecido para que os bichos saiam da casa, Larissa e Ritcheulle Marques, também amigo do filho da mulher, estão em busca de um lar temporário para os pets. Eles também aceitam doação de ração e, caso alguém tenha interesse, os cães e gatos podem ser adotados definitivamente.

Para ajudar, é possível entrar em contato com a Larissa, pelo telefone (31) 98958-3616, ou com o Ritcheulle, por meio do número (31) 97145-5731.

