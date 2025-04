Dia Mundial da Saúde: como garantir mais qualidade de vida para os pets

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O Dia Mundial da Saúde, em 7 de abril, é uma oportunidade para refletir sobre os hábitos que promovem bem-estar físico e emocional – não apenas para os humanos, mas também para os animais de estimação. Oferecer uma vida saudável aos pets envolve praticar a guarda responsável, com atenção e cuidados diários, acompanhamento veterinário regular e suporte emocional.



“Cada vez mais os pets fazem parte da vida e da rotina das famílias, e estudos comprovam os reais benefícios da interação humano-animal. Por isso, priorizar a saúde deles, além de ser uma responsabilidade nossa, é também uma forma de retribuir o impacto positivo que essa convivência proporciona à nossa saúde física e emocional”, comenta a médica-veterinária e gerente de assuntos científicos da Royal Canin Brasil, Priscila Rizelo.





A Mars Petcare, empresa global com atuação em nutrição e bem-estar animal, reforça algumas práticas para promover uma vida ativa e saudável aos pets.



Nutrição personalizada contribui para a saúde preventiva



Cada animal tem suas próprias necessidades nutricionais, que variam conforme espécie, raça, idade, porte e condições de saúde. A alimentação sob medida, formulada com equilíbrio de nutrientes como proteínas, ácidos graxos, fibras, vitaminas e minerais, é essencial para ajudar na prevenção de doenças e favorecer o bom funcionamento do organismo. Oferecer ao pet uma dieta adequada às suas necessidades é uma das formas mais eficazes de investir em sua saúde desde os primeiros meses de vida.





Movimento faz bem - e muito!



A prática regular de atividades físicas contribui para o bem-estar físico e mental dos pets, ajuda no controle de peso e reduz o risco de doenças crônicas, incluindo a obesidade. Brincadeiras interativas, passeios diários e momentos de lazer são mais do que simples distrações - fazem parte da rotina ideal de cuidados. Vale lembrar que mais da metade da população mundial de gatos e cães apresenta sobrepeso ou obesidade, um dado importante para tutores e profissionais da área.

Check-ups são tão importantes quanto o carinho



Acompanhar a saúde dos pets com visitas regulares ao médico-veterinário é uma atitude de cuidado e prevenção. Exames de rotina, orientações sobre comportamento, ajustes na alimentação e a identificação precoce de possíveis sinais ou sensibilidades são fundamentais para manter a qualidade de vida dos animais.



Vacinação em dia é proteção para todos



Manter o calendário vacinal atualizado é uma das formas mais eficazes de proteger os pets contra doenças infecciosas. O protocolo deve sempre seguir a orientação do médico-veterinário e pode variar conforme a região, idade e estilo de vida do animal.



