Calor e chuva aumentam transmissão de doenças por mosquitos em pets

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O período de calor e chuva favorece a proliferação de mosquitos que transmitem doenças aos animais domésticos, podendo trazer sérias consequências para a saúde dos pets. Segundo Letícia Estevam, professora de Medicina Veterinária da Estácio BH e mestre em Parasitologia, as enfermidades mais comuns nesse período são a leishmaniose visceral canina (LVC) e a dirofilariose, também conhecida como "verme do coração".

"A LVC, endêmica em nossa região, é causada pelo protozoário Leishmania infantum e transmitida pela picada do mosquito-palha, nome popular do inseto flebotomíneo. Embora o mosquito-palha não se reproduza em ambiente aquático, ele necessita de locais úmidos e ricos em matéria orgânica para sua multiplicação. Já a dirofilariose, mais comum em regiões litorâneas, é causada pelo verme Dirofilaria immitis e transmitida por mosquitos como o pernilongo Culex, Aedes Aegypti e Anopheles, que dependem da água para se reproduzir", explica a veterinária.

A transmissão ocorre quando um mosquito infectado pica um animal saudável. Na LVC, por exemplo, o mosquito-palha se contamina ao picar um animal doente e, após um período de incubação, pode transmitir o protozoário a outros animais. Já na dirofilariose, os mosquitos transmitem larvas do verme Dirofilaria immitis durante a picada. O parasita entra na corrente sanguínea e, após cerca de 100 dias, atinge pulmões e coração, onde se desenvolve em vermes adultos, causando sérios problemas de saúde.

Os sinais clínicos das duas doenças são distintos e variados, e o diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de sucesso no tratamento. "Na leishmaniose visceral canina, podem surgir sintomas como perda de peso, lesões de pele, crescimento exagerado das unhas, sangramento nasal, aumento dos linfonodos, anemia e problemas renais. No entanto, alguns cães apresentam sinais sutis, que podem passar despercebidos. Já na dirofilariose, o animal pode não demonstrar sintomas no início, mas, à medida que os vermes crescem no coração, podem surgir tosse persistente, dificuldade para respirar, cansaço excessivo e, em casos graves, insuficiência cardíaca. Ambas as doenças exigem tratamento complexo e acompanhamento veterinário", alerta a especialista.



Como proteger os pets

Para prevenir essas enfermidades, Letícia Estevam recomenda uma série de cuidados, incluindo visitas regulares ao médico veterinário para exames preventivos. "Existem produtos veterinários que repelem mosquitos e ajudam a evitar picadas, como coleiras repelentes, que são recomendadas tanto para cães saudáveis quanto para aqueles já infectados. Além disso, manter o quintal limpo, evitar o acúmulo de matéria orgânica (como folhas, frutos e fezes de animais) e eliminar pontos de água parada são medidas essenciais. Também é importante evitar passeios ao amanhecer e ao entardecer, períodos de maior atividade do mosquito-palha, e proteger portas e janelas com telas em locais com alta infestação de mosquitos. Para a dirofilariose, há medicamentos preventivos prescritos pelo veterinário, especialmente em casos de viagens para áreas endêmicas", orienta.

A veterinária reforça que a atenção à saúde dos pets deve ser contínua. "O Brasil tem clima tropical, e, embora o risco de transmissão dessas doenças aumente no calor e na umidade, ele existe o ano todo. Por isso, os cuidados com os animais devem ser constantes."