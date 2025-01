Viroses caninas no verão: como proteger os cães contra doenças virais?

As altas temperaturas e o aumento no fluxo de pessoas nas praias durante o verão favorecem o surgimento de viroses que podem afetar tanto humanos quanto animais de estimação. Surge a dúvida: o surto de norovírus, que recentemente causou sintomas como diarreia, vômitos, náuseas e febre, pode também afetar cães? Fabiana Volkweis, professora de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Brasília (CEUB), alerta para doenças virais em cães que podem causar sintomas semelhantes, comprometendo a saúde dos pets.



De acordo com a veterinária, os cães podem desenvolver viroses em qualquer estação, especialmente se não vacinados e expostos aos vírus. Antes de viajar, Fabiana orienta garantir que o protocolo vacinal do animal esteja atualizado. “Filhotes precisam de uma sequência de vacinas de acordo com a idade para alcançar a imunização ideal. Se o protocolo vacinal ainda não estiver concluído, evite passeios e o contato com outros animais, pois o filhote estará vulnerável.”



A veterinária alerta para mudanças na dieta dos cães durante as férias, advertindo que os tutores jamais ofereçam carnes gordurosas de churrasco, alimentos temperados ou chocolates, pois podem causar problemas gastrointestinais. “Antes de levar seu cachorro para o litoral, consulte um veterinário para avaliar o risco de doenças, como a dirofilariose. Essa condição prevalece em regiões como o Rio de Janeiro, São Luís e algumas áreas de Santa Catarina.”



A qualidade da água e da comida exige cuidado redobrado. A má refrigeração favorece o crescimento de bactérias, o que pode causar intoxicação alimentar nos pets. Volkweis indica trocar a água do animal várias vezes ao dia e evitar que o cão beba água do mar, devido ao excesso de sal e possível desidratação. “Dê preferência a rações e alimentos que não estraguem facilmente, mantendo-os protegidos do sol e em local fresco. Para aliviar o calor, ofereça bastante água fresca, além de alternativas como água de coco ou picolés específicos para cães”, recomenda.

Meu cão ficou doente e agora?

Se o pet apresentar diarreia, o primeiro passo é observar o quadro. A docente explica que, se for um episódio isolado, a orientação é manter o animal hidratado e evitar mudanças na dieta. “Porém, se a diarreia persistir, leve o cão ao veterinário, pois esse sintoma pode ter diversas causas, desde intoxicações alimentares até doenças mais graves”, orienta a especialista.



Além das viroses, a veterinária reforça que o aumento de mosquitos, como pernilongos e borrachudos, traz riscos aos pets. “Assim como os humanos, os pets podem contrair doenças transmitidas por mosquitos, como leishmaniose e dirofilariose”, explica. Como proteção, coleiras específicas ajudam a repelir insetos, medicamentos tópicos e repelentes específicos para pets. “Há também repelentes naturais, mas a eficácia contra certos vetores deve ser avaliada com um veterinário.”







