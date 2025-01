Check-up ocular infantil pode evitar comprometimento escolar

Para além de viagens e passeios, as férias são o melhor período do ano para realizar o check-up, tanto dos pais quanto das crianças, e assim evitar alguns contratempos, principalmente entre as crianças que estão indo para a escola pela primeira vez. A sala de aula é o espaço para interação com os amigos, professores e, claro, aprendizado, sendo necessárias concentração e uma visão adequada. A ausência de uma saúde ocular adequada afeta diretamente o desempenho.

Diferente dos adolescentes e adultos, as crianças não apresentam comportamentos distintos quando estão com problemas de visão, já que se adaptam com facilidade a situações adversas e raramente informam sobre suas dificuldades. “As crianças de até 8 a 10 anos de idade não têm maturidade para informar situações como: ‘não enxergo mais isso e enxergava antes’ ou ‘percebo que eu não consigo, mas meus colegas conseguem’”, explica Juliana Guimarães, oftalmologista e diretora do Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães.

Ou seja, as crianças não pensam de forma comparativa. Por isso, é comum que, ao serem diagnosticadas com algum problema de visão, os pais conectem a condição à necessidade da criança fazer aula particular, em razão da dificuldade de ler na sala de aula, ou a quedas constantes, entre outros problemas que são consequência da baixa visão.

“Quando falamos de erros de refração, como a miopia, é importante lembrar também que a visão para perto continua normal. Então pode parecer para os pais e professores que a criança enxerga, uma vez que ela lê livros e escreve no caderno sem dificuldades, ainda que durante as aulas não consiga enxergar o quadro e os professores”, ressalta.

A oftalmologista destaca que alguns sinais podem indicar a necessidade de procurar atendimento oftalmológico, como:

Expressões faciais, como fazer careta ou apertar os olhos

Coçar os olhos com muita frequência

Se aproximar das telas ou objetos para tentar enxergar melhor

Queixas de dor de cabeça

Quedas e dificuldades escolares ou de alfabetização

Lacrimejamento

Falta de vontade para fazer atividades como ler ou praticar esportes

Problemas de visão

Juliana Guimarães revela que a miopia é, sem dúvidas, o erro refrativo mais comum no consultório. “Em algumas populações, a grande maioria das crianças é míope, ainda que sejam filhos de pais que não usaram óculos na infância. Isso ocorre por estilo de vida, como o excesso do uso de telas, por exemplo.”

Além do diagnóstico precoce, hoje em dia o aparecimento de erros de refração pode ser evitado. Uma vez que a criança já usa óculos, temos remédios, colírios e tipos especiais de lentes de óculos e lentes de contato que evitam que o grau aumente.

Em seguida, a oftalmologista cita outros erros de refração, como o astigmatismo e a hipermetropia. “São muito comuns também as consequências da conjuntivite alérgica, que pode fazer com que o aluno falte às aulas com frequência ou seja afastado desnecessariamente da escola por diagnóstico incorreto, como confusões entre conjuntivite contagiosa e alérgica, por exemplo”, relata.

Outras doenças comuns e potencialmente graves são a ambliopia, também conhecida como olho preguiçoso, a anisometropia e o estrabismo. Na consulta de rotina também são avaliadas condições mais raras, mas muito graves, como catarata e glaucoma infantil ou juvenil, além de tumores ou câncer intraocular, tais como o retinoblastoma.

Os pais não devem temer levar os filhos ao oftalmologista, já que, uma vez diagnosticado, o problema pode ser tratado de forma rápida e eficiente, reduzindo drasticamente o risco de sofrimento e as dificuldades escolares decorrentes da falta de cuidados.

Síndrome do processamento visual

Um problema pouco conhecido, mas que compromete profundamente o aprendizado e o desenvolvimento escolar, é a síndrome do processamento visual. Trata-se de uma alteração na visão decorrente de distorções e sensibilidade a determinados tipos de luz. Os principais efeitos incluem:

Dificuldade para ler , uma vez que as palavras parecem não parar na página

Cansaço visual

Fotofobia (desconforto com luzes fortes)

Dores de cabeça e nos olhos

Enjoos, principalmente no fim do dia

Dificuldades de noção espacial, que podem prejudicar a prática de esportes

A condição atinge aproximadamente 46% dos estudantes com dificuldades na fase escolar, tornando-se perceptível à medida que a demanda por leitura aumenta e o aluno não consegue acompanhar a turma. Geralmente, o professor é o primeiro a notar e informar aos pais. Já o estudante não imagina que algo está errado, pois nunca enxergou o mundo de outra forma.

Para a síndrome, a solução é o uso de óculos especiais com filtros coloridos, ajustados de acordo com a necessidade de cada caso.

Mas quando levar pela primeira vez?

Juliana recomenda que a criança vá ao oftalmologista pela primeira vez até seu primeiro aniversário. Nesta consulta inicial, os pais serão orientados sobre a frequência ideal de visitas ao especialista, de acordo com os resultados dos exames e fatores de risco. De forma geral, a maioria das crianças deve ir anualmente ao oftalmologista até completar 8 anos.







