Conheça as doenças oculares mais comuns e as formas de tratamento

683

Prevenção e os cuidados com a saúde ocular são o caminho que pode mudar o desfecho de grande parte da população que apresenta problemas de visão (foto: Pixabay)





De acordo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente, cerca de 285 milhões de pessoas no mundo têm a visão prejudicada. Destes, entre 60% e 80% dos casos poderiam ser evitados ou dispõe de tratamentos se houvesse acompanhamento médico e a procura por um atendimento adequado precocemente. Na próxima segunda-feira (10/7) é o Dia Mundial da Saúde Ocular. A data é um alerta sobre a necessidade do diagnóstico precoce para diminuir os problemas relacionados à visão e trazer mais qualidade de vida à população.





Algumas das doenças ligadas à visão geralmente aparecem na velhice, como catarata, que ocasiona a visão embaçada e danifica os olhos, deixando-os com a aparência de uma névoa esbranquiçada. E a glaucoma, doença que danifica o nervo óptico - responsável pela transmissão de informações visuais dos olhos ao cérebro. Mas outras patologias podem ocorrer em qualquer idade, como as de caráter hereditário: Ceratocone, enfermidade que faz com que a córnea se projete para frente do olho afetado, em formato de cone; e outras associadas à exposição constante de raios ultravioleta (UV) e ultravioleta-b (UVB): Pterígio, denominada de conjuntiva, que altera a membrana dos olhos, podendo evoluir com baixa acuidade visual.





Segundo Ione Alexim, oftalmologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a prevenção e os cuidados com a saúde ocular são o caminho que pode mudar o desfecho de grande parte da população que apresenta problemas de visão. A especialista esclarece que "o acompanhamento anual com o oftalmologista é necessário para cuidar bem dos olhos, e assim, evitar problemas que ao longo do tempo podem se tornar irreversíveis".













O diagnóstico precoce, feito com consultas regulares ao A indicação para melhora do quadro é a realização do procedimento cirúrgico e em alguns casos é necessário a utilização de colírios, prescritos pelo oftalmologista para aliviar os sintomas, como é o caso da Pterígio. Já para a Ceratocone o tratamento para casos iniciais pode ser realizado através do uso de óculos.O diagnóstico precoce, feito com consultas regulares ao oftalmologista, é fundamental para evitar a progressão da doença, porém, para menos de 5% dos casos é necessário o transplante de córnea. Nos casos da Catarata e Glaucoma é necessário tratamento clínico e em alguns casos há a necessidade de cirurgia.





É essencial que, além das consultas regulares para checar a saúde dos olhos, a população siga rotinas de prevenção contra às doenças oculares. Confira as orientações que podem ser realizadas no dia a dia:





Realize a higiene dos olhos: Lavar os olhos é fundamental para manter as pálpebras e os cílios saudáveis. O ideal é que o procedimento seja realizado uma a duas vezes ao dia, com água fria corrente e sabonete neutro ou infantil na região externa dos olhos.





Faça pausas durante o uso prolongado de equipamentos eletrônicos: A pausa é necessária para descansar os olhos e lubrificá-los, mantendo assim uma boa qualidade visual. A cada 20 minutos do uso das telas, é recomendado fazer uma pausa de 20 segundos, mantendo uma distância de 20 metros do objeto.





Evite coçar os olhos: Nossas mãos carregam diversos micro-organismos que, em contato com os olhos, podem gerar inflamações e infecções, como a conjuntivite. O ato de coçar, dependendo da forma e intensidade, também pode gerar problemas mais graves, como o descolamento de retina.





Utilize óculos escuros: O acessório protege os olhos contra os raios ultravioleta (UV) emitidos pelo sol, que podem causar danos visuais como catarata, lesões nas córneas e degeneração das retinas. O objeto também protege das luzes excessivas, mas é importante sempre escolher produtos com lentes de boa procedência.





Higienize e conserve as lentes de contato: Para quem usa lentes de contato, a higiene adequada é fundamental para prevenir a presença de infecções. A orientação da oftalmologista é de limpar diariamente a caixinha da lente com sabonete neutro. Além disso, o ideal é lavar as mãos antes de retirá-las e lavar cada uma por 20 segundos de cada lado, com a solução adequada. Outra indicação é nunca dormir com as lentes e com maquiagem nos olhos, por exemplo, pois essas ações possibilitam o aumento de reação alérgica ou até mesmo infecção. * Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.