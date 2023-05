Oftalmologista alerta para acidentes oculares domésticos

(foto: Freepik)

Os acidentes oculares podem trazer danos permanentes para a visão e, embora as crianças sejam as principais atingidas, todos estão sujeitos a riscos. É sobretudo nos momentos de distração, durante o lazer, que as situações de perigo tendem a ocorrer. Contudo, é possível prevenir muitos desses episódios buscando informação com o oftalmologista e adotando medidas de segurança, como usar óculos de proteção ao realizar atividades que coloquem os olhos em risco e armazenar produtos químicos longe do alcance das crianças.Leonardo Coelho Gontijo, oftalmologista do Instituto de Olhos Minas Gerais (IOMG), especialista em córnea, catarata e cirurgia refrativa, destaca os acidentes oculares mais frequentes e de que forma podem afetar os olhos. "Em caso de lesão ocular, busque atendimento médico imediatamente ", orienta.objetos estranhos, como partículas de poeira, cacos de vidro ou lascas de madeira, podem entrar no olho e causar irritação, lesões superficiais, como arranhões, e até mesmo perfurações ou infecções. Frequentemente o corpo estranho fica preso na parte de trás da pálpebra, gerando uma lesão contínua até à sua remoção.podem resultar em lesões seríssimas. Produtos de limpeza ou corrosivos, como ácidos e alcalinos, podem causar queimaduras se entrarem em contato com os olhos. O paciente precisa fazer lavagem exaustiva imediatamente para suspender a agressão e procurar o serviço de urgência. Até mesmo alguns produtos para o cabelo podem afetar a superfície ocular ao molhar e escorrer em direção aos olhos. Tais agressões químicas podem lesar as células do limbo, que são responsáveis pela regeneração/cicatrização ocular. A perda dessa função é gravíssima.

Leia também: Doenças inflamatórias intestinais vêm aumentando no país, alerta ABCD





"Em caso de lesão ocular, busque atendimento médico imediatamente", orienta o oftalmologista Leonardo Coelho Gontijo (foto: Arquivo Pessoal)

é mais comum do que imaginamos. Gera o fechamento doloroso das pálpebras, algumas vezes dos dois olhos. Exige muitas manobras cuidadosas para a sua remoção sem causar dano adicional.exposição a altas temperaturas, como vapor ou líquidos quentes, acidente de contato direto com babyliss podem comprometer a transparência corneana.lesões oculares que podem ocorrer devido a quedas, pancadas ou impactos. Esportes de contato e brincadeiras que envolvem objetos pontiagudos, ou acidente com plantas pontiagudas, também podem causar lesões oculares, perfuração ou infecção.exposição excessiva ao ultravioleta emitido pelo aparelho de solda sem a proteção adequada gera um ardor intenso noturno (horas após o uso do instrumento). Requer atenção e tratamento correto.