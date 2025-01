Férias e apneia do sono: mudança de rotina afeta descanso das crianças

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Durante as férias escolares, as crianças geralmente têm maior liberdade de horários e atividades. No entanto, essa mudança de rotina pode impactar negativamente o sono, especialmente para aquelas que já têm apneia do sono. A apneia é uma condição que provoca pausas na respiração durante o sono, prejudicando a qualidade do descanso e podendo afetar o desenvolvimento físico e emocional dos pequenos.





De acordo com o pneumologista da healthtech Biologix, Geraldo Lorenzi Filho, a apneia pode piorar quando os horários de sono ficam desregulados. Ele explica que “o desajuste no ritmo biológico das crianças, principalmente durante as férias, período em que tendem a dormir mais tarde, pode agravar a apneia, afetando a respiração noturna e prejudicando a qualidade do sono.”





Além disso, com o aumento das atividades nas férias, como passeios e festas, as crianças podem ficar sobrecarregadas e ter noites mal dormidas. O impacto dessa alteração vai além do sono. Um artigo de revisão da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro descreve que crianças com apneia do sono podem sofrer alterações cognitivas e comportamentais.





Quais sinais observar?





Pais atentos podem perceber alguns sinais que indicam a necessidade de cuidados, como ronco alto, dificuldade para acordar, cansaço, irritabilidade e problemas de concentração. Crianças com apneia do sono, por exemplo, apresentam sonolência excessiva durante o dia, o que impacta as interações sociais e a disposição para brincar.





Para minimizar os efeitos negativos das mudanças de rotina, o pneumologista sugere que os pais tentem manter, sempre que possível, um horário regular para dormir e acordar, mesmo durante os períodos de folga. “Tente garantir que a criança tenha uma boa higiene do sono, com um ambiente tranquilo e adequado para o descanso, evitando atividades estimulantes perto da hora de dormir”.





Além disso, a alimentação também deve ser observada antes de dormir. Evitar alimentos pesados ou estimulantes, como cafeína e produtos ricos em açúcar, é uma prática importante. Geraldo ressalta que uma alimentação saudável contribui para um sono de melhor qualidade e orienta: “Certifique-se de que a criança tenha uma refeição leve e nutritiva antes de ir para a cama”.





Caso sejam notados sinais de apneia, é fundamental que os pais procurem orientação médica para avaliar a gravidade do quadro. "Se necessário, um exame chamado polissonografia pode ser realizado para confirmar a presença da apneia. Se a condição for mais grave, tratamentos como o uso de CPAP (ventilação por pressão positiva contínua) podem ser recomendados para o controle adequado da condição", reforça o especialista.



