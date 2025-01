Desgaste parental e o risco de burnout; saiba mais

O desgaste emocional ligado à criação dos filhos é uma experiência comum para muitos pais, mas, em situações mais graves, pode evoluir para uma condição chamada burnout parental. Esse problema, ainda pouco discutido, é caracterizado por um esgotamento físico e mental intenso e ocorre quando as demandas da parentalidade superam os recursos emocionais e psicológicos dos cuidadores.

Neste Janeiro Branco, mês de conscientização da saúde mental e emocional, o psiquiatra Alaor Carlos de Oliveira Neto, coordenador do serviço de psiquiatria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz destaca a seriedade da condição e oferece orientações para reconhecê-la e preveni-la.



Ele explica que, embora o cansaço seja uma parte natural do processo de criação dos filhos, o burnout parental vai muito além disso. Esse quadro pode se agravar especialmente durante o período de férias escolares, quando as crianças passam mais tempo em casa e, muitas vezes, os pais não conseguem dedicar a atenção necessária devido a compromissos profissionais ou outras demandas.

De acordo com o psiquiatra, a diferença principal está na gravidade e na duração dos sintomas. “Enquanto o cansaço normal pode ser aliviado com descanso e momentos de lazer, o burnout parental se manifesta como uma sensação de esgotamento constante, perda de prazer nas responsabilidades com os filhos e até mesmo um distanciamento emocional em relação a eles”, explica.

Entre os sinais mais comuns estão fadiga crônica, que não melhora com repouso; irritabilidade constante, perda da autoestima como pai ou mãe e uma sensação crescente de impotência.

Os fatores que contribuem para o desenvolvimento do burnout parental são variados e podem incluir pressões externas, como a busca por ser uma “mãe perfeita”, sobrecarga de tarefas em famílias monoparentais, falta de apoio social ou familiar e até mesmo dificuldades financeiras.

Segundo Alaor, esses elementos podem criar um ciclo de estresse difícil de romper. “É importante ressaltar que o burnout parental não é uma falha pessoal, mas sim o resultado de um desequilíbrio entre as demandas impostas aos pais e os recursos disponíveis para enfrentá-las”, afirma o especialista.

Para evitar que o desgaste emocional se transforme em algo mais grave, é fundamental adotar medidas preventivas. O especialista reforça ainda a importância de reservar tempo para o autocuidado, mesmo em meio à correria da rotina parental.

Atividades prazerosas, como exercícios físicos ou hobbies, podem ajudar a aliviar a pressão acumulada. Ele também destaca a necessidade de reduzir expectativas irreais em relação à parentalidade e buscar apoio sempre que necessário. “A comunicação dentro da família é essencial. Pais não precisam enfrentar tudo sozinhos. Pedir ajuda e compartilhar responsabilidades não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria”, orienta.

Estudos recentes sobre o burnout parental publicados pelo "Journal of Clinical Psychology" destacam a necessidade de abordagens baseadas em evidências científicas para tratar e prevenir a síndrome. Intervenções como a terapia cognitivo-comportamental (TCC) têm demonstrado eficácia na redução dos sintomas de esgotamento e na melhora da relação entre pais e filhos. Além disso, pesquisas indicam que o fortalecimento de redes de apoio social e programas voltados à saúde mental parental são estratégias cruciais para mitigar os riscos associados a essa condição.

