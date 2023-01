Exercícios, música e contato com a natureza reduzem ansiedade em crianças

(foto: Getty Images/iStockphoto)

A infância e a adolescência são períodos estratégicos para a aquisição e a manutenção de hábitos. Também são etapas da vida em que se tem aumentado a incidência de complicações ligadas à saúde mental, como depressão e ansiedade . Os dois fenômenos inspiram cientistas e outros profissionais da área a buscarem formas "alternativas" e mais estratégicas de preservar o bem-estar psicológico dos jovens. Pesquisas recentes indicam que a prática regular de exercícios físicos , um maior contato com a natureza e o uso de música são recursos que podem ajudar nesse sentido.Pesquisadores da Universidade de Hong Kong avaliaram 21 estudos com dados de 2.441 participantes - sendo 47% do sexo masculino e 53%, do feminino - com idade média de 14 anos. Concluíram que uma rotina não sedentária está associada a reduções significativas dos sintomas de depressão. Ainda segundo a meta-análise, a regularidade das atividades - três vezes por semana - pode influenciar positivamente o efeito geral do tratamento.Para o grupo, os resultados, divulgados, neste mês, na revista Jama Pediatrics, sinalizam que as atividades físicas são promissoras como uma abordagem alternativa ou adjuvante ao tratamento clínico para a doença. Os autores enfatizam, ainda, que há uma necessidade "urgente" de explorar novas formas de enfrentamento com opções que sejam seguras, viáveis e amplas na rotina diária de crianças e adolescentes, considerando as limitações dos tratamentos tradicionais, como a psicoterapia e a farmacoterapia."A falta de tempo, o medo da estigmatização, a desconfiança dos pais nos terapeutas e a falta de percepção da necessidade de tratamento podem ser fortes barreiras à psicoterapia infantil. Enquanto isso, efeitos adversos, incluindo distúrbios do sono , desconforto gastrointestinal e até suicídio, foram associados ao uso de antidepressivos em pacientes pediátricos", destacam os autores.No texto, o grupo também sugere que as escolas entrem na empreitada em prol da saúde mental dos mais jovens. "A atividade física, principalmente o exercício aeróbico, é adequada para crianças, pois é um componente importante da maioria das atividades esportivas e pode ser facilmente implementada nas aulas de educação física", indicam, ressaltando, em seguida, que o hábito também reduz o risco de doença cardiovascular, que "é a principal causa de morte em indivíduos com depressão", e melhora a função executiva, "muito prejudicada em jovens com a doença".Psiquiatra da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Roberto Santoro concorda com os resultados. Ele lembra que, além de melhorar a condição física dos jovens, a prática de exercícios provoca uma série de modificações cerebrais que beneficiam a forma como eles se sentem. "Também proporcionam contato com a natureza, com outras pessoas e uma socialização positiva. Assim, o efeito do exercício físico é multifatorial", afirma.Estar mais próximo de áreas verdes é, inclusive, segundo cientistas da Espanha, uma condição ligada à melhora na saúde mental, à redução do uso de medicamentos e de visitas a psicólogos. A equipe do Instituto de Saúde Global de Barcelona (ISGlobal) chegou à conclusão em uma análise baseada no método 3-30-300. Por ele, todos devem, de casa, poder ver pelo menos três árvores, ter 30% de cobertura de copa da árvore em sua vizinhança e não morar a mais de 300 metros de um parque ou de um espaço verde.Os cientistas analisaram um grupo de 3.145 moradores de Barcelona e apenas 4,7% atenderam a todos os três critérios. Dos participantes, 18% relataram problemas de saúde mental, 8,3%, ter visitado um psicólogo no ano anterior, 9,4% ingeriram tranquilizantes ou sedativos e 8,1%, antidepressivos nos dois dias anteriores à entrevista. Autor da pesquisa, Mark Nieuwenhuijsen, diretor de Planejamento Urbano, Iniciativa de Meio Ambiente e Saúde da ISGlobal, afirma que a mensagem principal do estudo é que "precisamos de mais esverdeamento e mais rápido"."Há uma necessidade urgente de proporcionar aos cidadãos mais espaços verdes. Pode ser necessário remover o asfalto e plantar mais árvores, o que não apenas melhoraria a saúde, mas também reduziria os efeitos das ilhas de calor e contribuiria para a captura de carbono", sugere.O período das férias escolares pode ser estratégico para dar início a esse esverdeamento, avalia Rodrigo Bueno, professor de educação física do Colégio Objetivo DF. Ele indica a prática de atividades prazerosas que possam ser feitas em grupo, como andar de bicicleta, de patins, andar ou correr em um parque ou fazer trilhas. "A primeira coisa é saber o que pode ser mais prazeroso, uma vez que uma pessoa sedentária, ainda mais de férias, está em sua zona de conforto", lembra. Para dentro das casas, a recomendação de Bueno é montar um canto atrativo para praticar atividades como polichinelos, corrida estacionária, agachamentos ou pular corda.Durante o ano letivo, Bueno sugere atividades que façam sentido para a criança ou para o adolescente. "Não é impor, é mostrar a eles a importância da atividade física e apresentar opções que possam gerar a sensação de prazer. Práticas de esportes coletivos são interessantes porque desenvolvem a interação", sugere.