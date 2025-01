A maquiagem iluminada, com um brilho saudável e natural, se tornou uma constante, especialmente durante as temporadas mais quentes. No entanto, conquistar esse efeito de glow sem parecer oleosa exige cuidado na escolha dos produtos e nas áreas de aplicação. Para muitas pessoas, o objetivo é manter a pele com um aspecto radiante, mas sem sobrecarregar o rosto com brilho excessivo, que pode parecer artificial ou escorregar ao longo do dia.





Fundadora da Espaço Make, franquia de itens de maquiagem e skincare, Kelly Nogueira explica que a chave para alcançar o glow perfeito está na preparação da pele e no uso de produtos adequados para cada tipo de acabamento.

"O truque é balancear a luminosidade de forma estratégica, usando fórmulas que garantam um brilho natural sem deixar a pele com aparência pesada ou oleosa", afirma Kelly. Isso é essencial para quem deseja uma maquiagem iluminada, seja para eventos especiais ou para o uso diário.





Seja para peles secas, oleosas ou mistas, as dicas a seguir podem ser adaptadas para qualquer tipo de textura:







Aposte em primer matificante antes de iluminar





Para garantir que a pele fique preparada para o glow sem causar brilho excessivo, comece com um primer matificante. Esse produto vai ajudar a controlar a oleosidade nas áreas que tendem a brilhar ao longo do dia, criando uma base perfeita para os próximos passos.







Escolha iluminadores líquidos ou cremosos





Iluminadores líquidos ou cremosos são opções para quem quer um efeito de brilho mais natural. Eles se misturam melhor com a pele, proporcionando uma luminosidade suave e de longa duração, sem o risco de criar um efeito em pó que pode evidenciar linhas finas ou ressecar a pele.







Ilumine apenas as áreas estratégicas





Aplicar iluminador em pontos estratégicos do rosto é uma maneira de garantir um glow mais controlado. Kelly sugere focar no topo das maçãs do rosto, no arco do cupido, no centro da testa e ao longo da ponte do nariz. "Esses pontos captam melhor a luz e dão ao rosto uma aparência iluminada sem exagerar na quantidade de produto", diz a especialista.







Combine o iluminador com um blush suave





Para um glow equilibrado, combine o iluminador com um blush suave, de preferência em tons mais pêssego ou rosados. Isso cria uma harmonia no rosto, adicionando frescor e luminosidade de maneira natural.







Use pó translúcido para fixar sem perder o brilho





Após aplicar o iluminador, é importante selar a maquiagem com um pó translúcido leve. Esse produto vai garantir que o brilho não desapareça ao longo do dia, mas sem causar o efeito de pele opaca ou ressecada.





Segundo Kelly Nogueira, é importante utilizá-lo apenas nas áreas que precisam de fixação, como a zona T, para manter o glow em outras partes do rosto.







Finalize com um spray fixador iluminador





Finalize sua maquiagem com um spray fixador que tenha partículas iluminadoras. Esse tipo de spray ajuda a manter o brilho intacto por mais tempo, enquanto fixa a maquiagem e controla a oleosidade.

