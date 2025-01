O início do ano é o momento ideal para focar nas metas e cuidar do corpo não pode ficar de lado. Se o visual não teve aquele up no final de 2024, o carnaval está chegando e o verão está a pleno vapor - essas são oportunidades para dar a volta por cima.

A esteticista da Homenz, clínica especializada em saúde e tratamentos para homens, Arlise Sousa Carvalho, compartilha os procedimentos mais indicados para resultados até a folia:





Pele saudável





Ter um rosto bem cuidado é o primeiro passo para elevar a imagem. “Os cuidados básicos, como limpeza, hidratação e proteção solar, são necessários. Para quem quer efeitos rápidos, tratamentos como peelings e lasers corrigem manchas e imperfeições, com mudanças visíveis em duas a quatro semanas. Se a acne for um problema, uma limpeza profunda pode ajudar a reduzir obstruções nos poros. Para quem busca algo mais sutil, o botox é uma excelente opção, oferecendo um efeito rejuvenescido em três a cinco dias”, afirma.





Fios bem cuidados



Muitos homens enfrentam a queda de cabelo excessiva, afetando a autoestima. “Nestes casos, tratamentos como o MMP (microinfusão de medicamentos na pele) são recomendados, por estimularem o couro cabeludo e promoverem o crescimento. Esse método minimamente invasivo traz melhorias após a primeira sessão”, conta a esteticista.





Corpo em forma





“Se você quer perder alguns quilos antes de pular nos bloquinhos, tratamentos como enzimas e eliminadores de gordura são ótimas opções. Eles aceleram a queima de calorias e a redução de medidas de forma prática, com resultados visíveis em até 15 dias. Porém, para otimizar os resultados e garantir uma transformação mais duradoura, é importante aliar esses tratamentos à prática regular de exercícios físicos, como musculação e atividades aeróbicas ", comenta a profissional. A combinação de ambos ajuda a melhorar o tônus muscular e a definição corporal, além de proporcionar benefícios para a saúde como um todo.





Mantenha a depilação em dia



“O método a LED oferece uma solução duradoura, com mais conforto e praticidade, se comparado às opções convencionais, como a cera ou a lâmina. Os efeitos começam a ser vistos já após a primeira sessão, e a redução dos pêlos ocorre entre quatro a seis semanas, com sessões realizadas mensalmente”, relata Arlise.





Potencialize a aparência com suplementos



Nutrientes como o colágeno são grandes aliados para valorizar a aparência. “O colágeno é importante para a pele e articulações, enquanto as vitaminas C, E e D ajudam a fortalecer o sistema imunológico, aumentam a energia e combatem os radicais livres. Os efeitos no corpo são geralmente notados em torno de um mês”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia