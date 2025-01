Os avanços na medicina reprodutiva abriram caminhos para que muitas mulheres e casais realizem o sonho de ter filhos. No entanto, tratamentos para engravidar como a fertilização in vitro (FIV), apesar de promissores, podem gerar desafios significativos para a saúde mental das pacientes: ansiedade, frustração e sentimentos de culpa são algumas das emoções frequentemente relatadas durante esse período.

De acordo com Vamberto Maia Filho, médico especialista em reprodução assistida, é essencial reconhecer que o tratamento de FIV vai além do aspecto físico. “As pacientes enfrentam uma montanha-russa emocional, especialmente diante da expectativa dos resultados. Cada etapa do tratamento - desde o diagnóstico até a espera pelo teste de gravidez - é acompanhada de muita tensão”, explica.

Estudos indicam que cerca de 40% das pacientes em tratamento para infertilidade apresentam sintomas de depressão, ansiedade ou ambos, frequentemente agravados pela quebra de expectativas em relação à maternidade e pela sensação de falta de controle sobre o próprio corpo.

Para o especialista, é importante que a paciente entenda o passo a passo do tratamento para que as expectativas sejam realistas. “É papel do médico e de toda a equipe que está nesse processo oferecer informar tudo com a maior riqueza de detalhes para que a paciente não crie expectativas que não condizem com a realidade”, explica.

Rede de apoio

O apoio de pessoas próximas, como familiares e parceiros, desempenha um papel crucial na jornada emocional e prática da mulher, seja em momentos de desafios ou em fases importantes da vida - como gravidez, carreira ou questões de saúde mental.

“Quando parceiros e familiares agem como aliados, o impacto positivo é profundo. Eles não apenas ajudam a reduzir o estresse, mas também fortalecem o bem-estar emocional e físico da mulher. Um suporte respeitoso promove relações mais saudáveis e uma base sólida para que ela enfrente qualquer desafio com mais segurança e força”, complementa.

Tratamento multidisciplinar

Para minimizar os impactos emocionais, o suporte psicológico é indispensável. Sessões de terapia podem ajudar a mulher a lidar com as incertezas do processo, fortalecer sua autoestima e construir estratégias para enfrentar os desafios. “Ter um espaço para expressar seus sentimentos sem julgamentos é crucial para que ela se sinta acolhida e compreendida”, recomenda Vamberto.

