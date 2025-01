Com as rotinas cada vez mais intensas, muitas pessoas têm buscado formas naturais de melhorar a saúde e aumentar o bem-estar. Os chás, conhecidos por suas propriedades terapêuticas, tornaram-se grandes aliados nesse processo. Além de hidratar o organismo, eles oferecem benefícios que vão desde o fortalecimento da imunidade até o alívio do estresse.

De acordo com um balanço da Euromonitor International, o consumo de chá no Brasil aumentou 25% entre 2013 e 2020, quase o dobro da média mundial, com 13%. Cultural e historicamente, o brasileiro tem chás em sua casa, mas algumas opções são mais do que bebidas, elas têm benefícios ao corpo e mente.

Segundo Paloma Zaccani, nutricionista da franquia de mercados saudáveis Divina Terra, os chás vão muito além de bebidas aconchegantes, eles servem à nossa saúde. “Os chás são ótimos aliados para qualquer época do ano, em dias mais quentes basta usar no formato gelado, saborizado com frutas - sendo uma ótima estratégia para aumentar o consumo de líquidos e manter a hidratação em dia. Eles têm propriedades fitoterápicas medicinais comprovadas e usadas há muito tempo, é uma bebida milenar que atua para diversos benefícios na saúde”, explica.

Pensando em detalhar os benefícios de cada chá, a nutricionista listou algumas opções. Confira abaixo:

1. Chá de Hortelã

Com propriedades digestivas, ele pode ser consumido quente ou frio. Também é capaz de aliviar aquela sensação de estufamento pós-refeição, garantindo assim uma digestão mais tranquila.



2. Chá de Melissa

É uma ótima opção calmante e relaxante, que combate insônia, estresse e ansiedade. A Melissa tem também ações antioxidantes e anti inflamatórias.





3. Chá de Mulungu

Ideal para diminuir a excitabilidade e trazer sonolência, o chá de mulungu é perfeito para quem quer desacelerar no final do dia e ter uma noite melhor de sono.





4. Chá de Cavalinha

Ótimo para diminuir a retenção de líquidos, está em alta para quem procura acelerar o emagrecimento e desinchar. Além disso, também tem propriedades que ajudam na saúde do cabelo.





5. Chá Verde

Talvez o mais famoso da lista, o chá verde detém propriedades termogênicas, trazendo mais foco e atenção mental após o seu consumo, sendo ideal para tomar estudando, por exemplo.





“Incorporar esses chás ao dia a dia é uma forma simples e prática de cuidar da saúde de maneira natural. Além disso, explorar diferentes sabores e combinações pode tornar o hábito ainda mais prazeroso e eficiente", recomenda Paloma.

