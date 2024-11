As folhas de louro, originárias da planta Laurus nobilis, são valorizadas por seu sabor característico em pratos culinários. Além disso, elas possuem uma vasta gama de propriedades medicinais, tornando-as um recurso valioso na medicina tradicional. O interesse em seus benefícios para a saúde tem crescido graças aos compostos bioativos presentes, como taninos, flavonoides e eugenol.

Esses componentes conferem ao louro efeitos anti-inflamatórios, digestivos e antioxidantes. Eles são usados para tratar problemas digestivos, infecções e auxiliar no controle do estresse e da ansiedade. O extrato de louro ajuda também na regulação do açúcar no sangue e na saúde cardíaca, com benefícios comprovados na melhoria da função da insulina e redução do colesterol ruim.

Saúde digestiva

O louro é conhecido por suas propriedades digestivas. Ele promove a saúde do sistema digestivo devido à sua ação antioxidante e antiespasmódica, aliviando cólicas e úlceras gástricas. Os taninos, presentes nas folhas, possuem ação adstringente, ajudando a combater a diarreia e regulando a digestão.

Além disso, as folhas estimulam a secreção de enzimas e muco gástrico, o que melhora o processo digestivo como um todo. O chá de louro surge como uma maneira eficiente e prática de aproveitar esses benefícios, sendo recomendado para a regeneração e alívio do trato digestivo.

Precauções