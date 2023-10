683

Preparar-se para a gestação, o parto e o período puerperal envolve a formação de uma rede de apoio Freepik

O relatório sobre Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado em junho de 2022, revelou que em 2019, um bilhão de indivíduos no mundo conviviam com algum tipo de transtorno mental. Esta terça-feira (10/10) marca o Dia Mundial da Saúde Mental, uma ocasião dedicada a promover a educação e a conscientização sobre questões relacionadas à saúde mental. Neste contexto, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) destaca a importância da saúde mental das gestantes e ressalta que os aspectos emocionais e físicos da mãe podem impactar diretamente a saúde do bebê.





Para o obstetra Sérgio Luz, membro da Comissão Especializada em Pré-Natal da Febrasgo, a saúde mental do feto é indiscutivelmente influenciada pela da mãe. "Quando a mãe enfrenta ansiedade e experimenta modificações fisiológicas, como taquicardia e agitação, isso pode resultar na liberação de adrenalina, impactando no bebê. Esse campo é fascinante e atualmente existem no mundo muitas pesquisas", pontua o médico.O especialista enfatiza que o estresse é uma faceta intrínseca da sociedade contemporânea e existem métodos para atenuar os impactos negativos como terapias, a redefinição dos valores da vida, a prática da meditação, a realização de exercícios físicos e muitas outras abordagens.Outro aspecto importante são as alterações emocionais durante o período de gestação. "A maioria das mulheres mantém a saúde mental ao longo do processo que abrange a gestação, o parto e o período puerperal. Mas, algumas podem se deparar com uma ampla gama de desafios psicológicos. Entre esses desafios, os mais graves envolvem a perda do contato com a realidade, o que pode representar um desafio significativo para a equipe de saúde, resultando em questões como má nutrição, falta de higiene e resultados obstétricos adversos", ressalta Sergio.Também podem ocorrer alterações emocionais no período puerperal, com episódios de tristeza intensos. Neste momento, o especialista reforça que é fundamental o acompanhamento médico para avaliação da paciente e o apoio da família. "É importante ressaltar que o conceito de família é amplo e diversificado nos dias de hoje. Esse apoio social abrange a equipe de saúde, familiares e, entre eles, a pessoa que a gestante considera mais significativa para desempenhar um papel especialmente importante", enfatiza o obstetra.O exercício físico desempenha um papel fundamental na vida humana em todas as fases, incluindo a gestação. Durante a gravidez, a prática de exercícios estimula a produção de substâncias que promovem o bem-estar e o equilíbrio homeostático do corpo. Esses exercícios contribuem para a clareza mental, melhoram a qualidade do sono e auxiliam no funcionamento adequado de diversas funções fisiológicas, como o intestino. Portanto, a maioria das gestantes pode se beneficiar da atividade física, a menos que haja contra indicações específicas indicadas pela equipe de saúde."Preparar-se para a gestação, o parto e o período puerperal envolve a formação de uma rede de apoio e o envolvimento de pessoas significativas em sua vida. Além disso, buscar conhecimento junto à equipe de saúde é fundamental para compreender e gerenciar adequadamente essa fase importante. Isso inclui estar ciente das implicações financeiras e de outros aspectos relevantes para garantir uma experiência saudável e positiva ao longo desses momentos significativos", aponta Sérgio Luz.