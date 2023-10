683

Em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, esse quadro se observa nas faixas etárias da população adulta decorrente do Sars-CoV-2 (COVID-19) Agência Fiocruz de Notícias/ Divulgação



Divulgado na última sexta (6/10), o mais recente Boletim Infogripe da Fiocruz aponta um aumento, em todo o Brasil, de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nas tendências de longo prazo e de curto prazo. Segundo a atualização, sete estados apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência das últimas seis semana: Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. No Maranhão e Pernambuco, o aumento se concentra nas crianças. Em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, esse quadro se observa nas faixas etárias da população adulta decorrente do Sars-CoV-2 (COVID-19).



O coordenador do InfoGripe, o pesquisador Marcelo Gomes mostra preocupação com o aumento de SRAG associado à COVID-19. "A gente já tinha o sinal no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Goiás também. Agora, a gente já observa esse sinal também em Minas Gerais , nos estados da região Sul e no Distrito Federal. Então, temos agora um volume maior, um território mais amplo do nosso país com essa situação, com esse cenário de crescimento nas novas internações associadas à COVID-19, especialmente na população de idade mais avançada".

Diante do atual quadro, Gomes ressalta mais uma vez a importância da população "estar em dia" com a vacina contra a COVID-19. Ele destaca que a vacinação é "extremamente fundamental", especialmente nesse momento em que se verifica a retomada do aumento de casos de COVID-19 em vários estados do país. "Embora no Norte e Nordeste, de uma maneira geral, ainda não observe esse cenário, fica o alerta. Assim como está avançando em outras regiões, mais cedo ou mais tarde também pode começar a ser observado no Norte e Nordeste. Até porque no estado do Amazonas, por exemplo, a gente vê um leve sinal que pode apontar já nessa direção", afirma.

Capitais

Entre as capitais, oito apresentam crescimento: Belo Horizonte (MG), plano piloto e arredores de Brasília (DF), Campo Grande (MS), Palmas (TO), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) e São Paulo (SP). Em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo se observa aumento principalmente na população de idade avançada. Em Campo Grande, Rio Branco, Palmas e São Luís o sinal ainda é compatível com a oscilação.