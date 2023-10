683

Participar do Outubro Rosa é simples. Vista-se de rosa para mostrar seu apoio à causa. Se você tem 40 anos ou mais, agende uma mamografia Freepik

Neste mês, o mundo se volta para a campanha internacional "Outubro Rosa", uma iniciativa que começou nos Estados Unidos e se espalhou mundo afora. O principal objetivo da iniciativa é sensibilizar as pessoas sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Neste ano, estatísticas atualizadas sublinham a relevância contínua dessa campanha na luta contra a condição.





Hoje, esse assunto é uma preocupação global da saúde, sendo a doença oncológica mais comum entre as mulheres em todo o mundo. No Brasil, o câncer de mama é também o mais incidente em mulheres de todas as regiões do país, logo após o câncer de pele não-melanoma. As taxas são mais elevadas nas regiões Sul e Sudeste, sendo a região norte, com menos casos.Em 2023, estima-se que o Brasil registre 73.610 novos casos da doença, de acordo como Instituto Nacional de Câncer (INCA). O câncer de mama é também a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil e a incidência e mortalidade tendem a crescer progressivamente a partir dos 40 anos, ainda de acordo com a pesquisa realizada. Em Minas Gerais, são 7.670 novos casos até o momento. Embora a ocorrência seja alta, esforços significativos na conscientização e detecção precoce têm contribuído para uma redução na taxa de mortalidade.Nara Andrade, oncologista do Cetus Oncologia, explica que a detecção precoce é um fator crucial para melhorar as taxas de sobrevivência."O Outubro Rosa desempenha um papel fundamental na conscientização sobre o câncer de mama. Durante todo o mês, organizações de saúde, empresas, governos e comunidades se unem para educar, arrecadar fundos e promover a prevenção e o diagnóstico precoce. Há também esperança na pesquisa contínua sobre o câncer de mama. Avanços significativos em tratamentos e terapias direcionadas estão sendo desenvolvidos, incluindo terapia genética e imunoterapia", ressalta a especialista.Participar do Outubro Rosa é simples. Vista-se de rosa para mostrar seu apoio à causa. Se você tem 40 anos ou mais, agende uma mamografia. O mês reafirma que a luta contra o câncer é uma responsabilidade compartilhada. Com conscientização, prevenção e tratamento adequado, podemos fazer a diferença na vida das mulheres e na batalha contra essa doença devastadora.