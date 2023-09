683

Congresso reúne quase 3 mil médicos no Centro de Convenções de Salvador até sexta-feira @studiofigueiredojr



O infectologista e especialista em medicina preventiva e social pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Carlos Starling, lançou nesta quarta-feira (21/9) o livro "O tempo sem tempo", durante o XXIII Congresso Brasileiro de Infectologia, que acontece até sexta-feira (22), em Salvador, na Bahia.



O infectologista e especialista em medicina preventiva e social pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Carlos Starling, lançou nesta quarta-feira (21/9) o livro "O tempo sem tempo", durante o XXIII Congresso Brasileiro de Infectologia, que acontece até sexta-feira (22), em Salvador, na Bahia.





Em 190 páginas, Starling reuniu no livro 53 crônicas publicadas no portal do Jornal Estado de Minas de fevereiro de 2020 a maio deste ano, sobre temas relacionados à COVID-19. No lançamento da obra, o médico destacou a importância de abordar o assunto em um momento em que as pessoas preferem acreditar que o coronavírus acabou.

PREVENÇÃO

'Nós temos a solução para o problema, mas a população também tem que colaborar' Ellen Cristie/EM/D.A Press Com relação à COVID-19 atualmente, o especialista ressalta que hoje já temos uma linha de cuidados para lidar com o vírus "que não tínhamos no início da pandemia. Já temos prevenção eficaz, que são as



Leia também: Boletim da Fiocruz alerta para o crescimento de casos de COVID-19



Com relação à COVID-19 atualmente, o especialista ressalta que hoje já temos uma linha de cuidados para lidar com o vírus "que não tínhamos no início da pandemia. Já temos prevenção eficaz, que são as vacinas . Temos tratamentos para a fase aguda e para as fases mais avançadas, mas as pessoas relaxaram. A questão é que o vírus continua circulando e infectando".





O médico diz que as pessoas não estão se vacinando e, por isso, com a imunidade caindo e o vírus "mutando", a tendência é que o número de casos aumente nos próximos meses e anos. "Nós temos a solução para o problema, mas a população também tem que colaborar, seguindo as orientações dos especialistas. Os óbitos vão continuar, especialmente nos grupos mais vulneráveis."

Nesta quinta-feira (21), às 14h, Carlos Starling participará de uma mesa-redonda sobre literatura com o tema "Artes em tempos de pandemia".