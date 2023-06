4 sinais de que você precisa de óculos novos

683

Há quanto tempo você não vai ao oftalmologista?

Mark T. Dunbar, diretor do serviço de optometria do Bascom Palmer Eye Institute da Universidade de Miami — considerada uma das melhores clínicas oftalmológicas dos EUA — recomenda que a revisão seja anual.

"Em certos casos, você pode fazer isso a cada dois anos, mas o ideal é que seja anual", disse Dunbar à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC.

Apesar da importância de se ter uma boa visão, muita gente não dá a devida atenção à saúde dos olhos, seja porque acredita que enxerga bem ou porque, em algum momento, foi ao oftalmologista para fazer um óculos.

"As pessoas que tiveram uma boa visão durante a vida toda consideram isso algo trivial", avalia Dunbar.

"Não é incomum ver pessoas na faixa dos 40 ou 50 anos que nunca fizeram um exame oftalmológico."

Segundo o especialista, devido à complexidade do olho humano, é fácil não notarmos algumas alterações, como pequenas variações na qualidade da visão entre os dois olhos ou até mesmo uma piora geral da visão.

Mark T. Dunbar recomenda fazer uma consulta de revisão anual (foto: Mark Dunbar)

"Se você não atualizar sua receita, basicamente não vai enxergar bem", diz ele, se referindo aos pacientes que usam óculos.

Dunbar lista a seguir alguns sinais que indicam que está na hora de fazer um exame de vista, seja pela primeira vez ou para atualizar o grau dos seus óculos.

1. Dificuldade para enxergar ao dirigir

De acordo com Dunbar, "quando de repente você está tentando ler uma placa de trânsito e não consegue até estar bem próximo dela, geralmente é um sinal de alerta".

Assim como uma câmera, seus olhos precisam focar a luz na retina para ver claramente.

Quando você tem um problema como miopia, a luz é focada na frente da retina, o que pode fazer com que objetos distantes, como placas de rua, pareçam que estão borrados.

Dirigir com essa condição pode ser especialmente desafiador à noite.

O que os óculos fazem pelos seus olhos é otimizar não só a entrada de luz, mas também permitir que sua distribuição seja feita de forma correta por toda a superfície ocular.

Além disso, a nova tecnologia de lentes antirreflexo ajuda a atenuar o brilho da luz para que você possa ver com mais clareza.

2. Dificuldade para ver de perto

(foto: Getty Images)

Se você está se esforçando muito ao ler um livro ou algo na tela do telefone, mesmo de óculos, é um sinal de que você precisa de uma receita nova.

Na presbiopia, que é um processo normal do envelhecimento, o cristalino em nossos olhos perde flexibilidade, o que dificulta focar em objetos próximos.

Dunbar afirma que a saúde dos olhos pode estar boa, mas o problema está na refração da luz. Quando não foca devidamente na retina, a imagem pode aparecer embaçada.

Os óculos corrigem o problema de refração e evitam que você force demais o olho ao tentar ler.

3. Visão que oscila durante o dia

Forçar a vista pode deixar você com uma sensação de cansaço (foto: Getty Images)

Se você notar que sua visão oscila ao longo do dia, pode ser mais um sinal de que você precisa trocar seus óculos.

Dunbar explica que uma das principais razões para isso é a fadiga ocular, causada pela fadiga dos músculos oculares.

Se você se concentrar em um único ponto por muito tempo, como quando está trabalhando na tela do computador, seus olhos podem ficar cansados, e sua capacidade de foco pode diminuir.

"Quando você está fazendo uma tarefa na qual está realmente concentrado, seja trabalhando no computador, assistindo a um filme ou lendo um livro, a frequência com que piscamos diminui, provavelmente para a metade do normal."

Isso pode piorar se você estiver forçando a vista, tentando compensar algum déficit visual que tenha, deixando a vista cansada e enxergando pior no fim do dia.

Se este for o seu caso, talvez esteja na hora de fazer uma visita ao oftalmologista.

4. Alterações da visão em um ou ambos os olhos

Mudanças rápidas na visão em um ou ambos os olhos podem ser um sinal de que algo mais sério está acontecendo.

De acordo com Dunbar, "se você não está enxergando bem, pode ser algo tão simples quanto trocar de óculos, mas também pode ser algo mais significativo".

Por exemplo, a perda de visão em um curto período de tempo pode ser um sinal de catarata — que, segundo o especialista, pode causar dificuldade para enxergar com clareza, para dirigir à noite e para focar.

"Com a tecnologia que temos hoje, a cirurgia de catarata é ambulatorial e dura 15 minutos", ele destaca.

Mas a saúde ocular também pode ajudar a identificar problemas mais graves, como diabetes e hipertensão, que podem causar alterações nos vasos sanguíneos do olho.

"Todas essas são razões para recomendar que a gente faça exames oftalmológicos regularmente, não apenas para ter a melhor visão possível", conclui Dunbar.