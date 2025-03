Nutrição sob medida pode ajudar a prevenir a obesidade em pets

A obesidade é uma condição crescente que impacta diretamente a saúde de gatos e cães. Além de reduzir a longevidade, o sobrepeso pode favorecer o desenvolvimento de doenças graves, como diabetes, especialmente em felinos, além de problemas cardíacos e articulares, entre outros. Acompanhar o peso dos animais desde a fase filhote, aliado a uma alimentação balanceada e à prática de exercícios regulares, é essencial para ajudar a prevenir complicações e garantir o bem-estar.





Um estudo apoiado pela Royal Canin analisou os registros veterinários eletrônicos de aproximadamente 4,9 milhões de cães e 1,3 milhão de gatos atendidos em um Hospital Veterinário dos Estados Unidos, em diferentes fases da vida, entre 2020 e 2023. Os dados revelam que a prevalência dessas condições é mais alta na idade adulta, com sobrepeso e obesidade somados atingindo 52,9% dos cães e 61,1% dos gatos. O pico ocorre na fase madura, com taxas de sobrepeso de 50,1% em cães e 44,8% em gatos, e obesidade de 12,6% em ambas as espécies. Esses números reforçam a importância do acompanhamento contínuo e de medidas preventivas.





Além de ser um fator de risco para diversas condições de saúde, a obesidade compromete a qualidade de vida dos pets. Cães obesos, por exemplo, têm uma expectativa de vida de até 2,5 anos menor do que aqueles com peso ideal, enquanto gatos acentuadamente obesos podem viver até 1,9 anos a menos em comparação com gatos com condição corporal normal. Além disso, filhotes que ganham peso de forma inadequada durante o crescimento têm maior probabilidade de se tornarem obesos na vida adulta, reforçando a importância de uma alimentação balanceada desde os primeiros meses de vida.





“Prevenir a obesidade envolve uma combinação de nutrição adequada e atividade física regular, especialmente durante o processo de desenvolvimento. Uma dieta equilibrada não apenas evita o ganho excessivo de peso, mas também fornece os nutrientes necessários para um crescimento saudável. Após a castração, os pets podem ganhar peso, exigindo ajustes na dieta para manter o equilíbrio”, explica a médica-veterinária e coordenadora de comunicação científica da Royal Canin Brasil, Letícia Tortola.





Muitos tutores não percebem que seus animais estão acima do peso, frequentemente subestimando a quantidade de alimento oferecido. A educação nutricional é fundamental para que os tutores compreendam a importância da manutenção constante do peso do pet. A prevenção e o controle da obesidade devem ser feitos em conjunto com um médico-veterinário, que pode orientar sobre a dieta, o plano de exercícios e monitorar o progresso. Com o acompanhamento adequado e uma nutrição equilibrada, é possível contribuir para que gatos e cães tenham uma vida mais saudável e com mais qualidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia