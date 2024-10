Devido ao vínculo emocional profundo entre os tutores e seus companheiros de quatro patas, é natural o desejo de prolongar a vida dos animais de estimação e passar mais tempo ao lado daqueles que trazem tanto amor e carinho. Nos últimos anos, houve um aumento significativo na expectativa de vida desses pets, graças aos avanços na medicina veterinária, na nutrição e no cuidado geral.





“A longevidade dos cães e gatos depende de cuidados médicos regulares, incluindo exames veterinários, e uma dieta adaptada rica em proteínas. Além disso, um ambiente amoroso contribui para a sua felicidade e bem-estar. Com dedicação, podemos dar mais chances para esses membros queridos da família desfrutarem de vidas longas, saudáveis e felizes”, destaca Thiago Teixeira, diretor geral e médico veterinário do centro veterinário Nouvet.

Pensando nisso, o especialista compartilha cinco passos essenciais para ajudar seu pet a envelhecer com saúde. Confira:

1. Alimentação balanceada e nutritiva

A base de uma vida longa e saudável para cães e gatos é uma alimentação adequada. Rações comerciais de alta qualidade são formuladas para fornecer todos os nutrientes essenciais, mas também é possível optar por dietas caseiras, desde que sejam bem equilibradas e suplementadas, se preciso. A dieta de um pet deve ser ajustada às suas necessidades específicas de idade, raça, tamanho e condição de saúde.





Para cães, recomendam-se proteínas de alta qualidade, gorduras saudáveis, carboidratos complexos, além de vitaminas e minerais. Já para os felinos, o ideal é oferecer dietas ricas em proteínas animais, uma vez que são carnívoros obrigatórios e precisam de taurina, um aminoácido essencial encontrado na carne.

2. Exercícios regulares e estímulos mentais

A atividade física é fundamental para manter a saúde cardiovascular, muscular e articular dos pets. Além disso, exercícios e brincadeiras ajudam a prevenir a obesidade e problemas comportamentais.

Para os gatinhos é muito importante deixar à disposição brinquedos interativos, arranhadores e a criação de ambientes estimulantes dentro de casa. Já para os cachorros é fundamental fazer passeios diários, brincadeiras ao ar livre e atividades como agilidade e natação.

3. Cuidados veterinários

Visitas regulares ao veterinário são indispensáveis para a longevidade de cães e gatos. As consultas preventivas são importantes para: vacinação, controle de parasitas e monitoramento geral da saúde. Para animais mais jovens e saudáveis, os check-ups podem ser anuais; no caso dos bichinhos mais idosos ou com condições crônicas, é preciso que sejam semestrais.

4. Higiene e cuidados específicos

A higiene adequada é outro pilar para a saúde dos pets. Isso inclui cuidados com os dentes, pelagem, unhas e ouvidos. Ou seja, é preciso manter uma escovação regular dos dentes para prevenir doenças periodontais; escovar frequentemente os pelos para evitar nós, além de remover os que estiverem soltos; dar banhos regulares, conforme a necessidade de cada raça; e manter as unhas aparadas e os ouvidos limpos para prevenir infecções.

Além disso, alguns pets de raças específicas têm características que demandam cuidados adicionais, como cães de raça bulldog francês e pug, que pedem atenção dermatológica e respiratória, e os gatos persas e siameses, também comumente acometidos por problemas de respiração.

5. Ambiente seguro e amoroso

Um ambiente seguro e cheio de amor é importante para a saúde mental e física dos pets. Proporcione um lar livre de perigos, com espaço suficiente para que ele possa se movimentar e explorar.

Mantenha produtos químicos fora do alcance deles, verifique se não há plantas tóxicas no jardim e certifique-se de que o espaço é adequado para o tamanho e necessidades de cada animal. Tenha camas confortáveis, acesso fácil a água fresca e locais tranquilos para descanso. Principalmente, passe tempo de qualidade com seu pet, oferecendo carinho e atenção, fortalecendo o vínculo e promovendo seu bem-estar emocional.

