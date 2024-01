Quem nunca ouviu a frase "o cão é o melhor amigo homem"? E não apenas do homem, mas sim, da família toda. Os animais já se tornaram verdadeiros integrantes das famílias modernas, e é cada vez mais comum encontrar lares onde a presença de um bicho de estimação é tão essencial quanto de qualquer outro membro da família. A dinâmica familiar muitas vezes gira em torno das peculiaridades e personalidades únicas dos pets. Seja um cão leal, um gato carinhoso ou até mesmo animais exóticos, cada um contribui para a estrutura emocional do lar.



Apesar da temática ser relativamente recente para a ciência, um estudo publicado no Scientifc Reports em 2022, concluiu que a relação entre os humanos e os cachorros, faz sentido, cientificamente. Diversos testes foram realizados, os cientistas analisaram diferentes raças de cães e perceberam a presença dos genes e receptores da ocitocina, receptores de melanocortina 2 (MC2R e WBSCR17). Duas alterações no gene MC2R foram identificadas e associadas a características de aproximação e identificação aos seres humanos. Por essa alteração, os profissionais constataran que sim, os cães, especificamente, são os melhores amigos dos humanos.



Outras pesquisas sobre interações entre humanos e animais mostram efeitos positivos na saúde. Um exemplo é a redução dos níveis de cortisol (hormônio relacionado ao estresse) e diminuição da pressão sanguínea.



Todos que possuem um pet temem por sua saúde, sempre pensando em prolongar a vida do companheiro. Médica veterinária do Veros Hospital Veterinário, Danielle Silveira concorda que a prevenção é a chave para garantir uma vida longa e saudável para eles. Consultas regulares ao veterinário, manter o calendário de vacinação em dia e uma dieta equilibrada são elementos essenciais para garantir o bem-estar desses parceiros peludos. Além disso, a conscientização sobre as necessidades específicas de cada espécie e raça é crucial para fornecer o cuidado adequado.



Os famosos pais de pet depositam amor em seus animais e sentem que são retribuídos. Da mesma forma que os tutores se sentem bem ao brincar e passar bons momentos com seus animais de estimação, quando eles são atingidos por doenças ou fatalidades, o sofrimento é intenso. Perder um animal de estimação é doloroso, e pode causar até mesmo traumas psicológicos para os tutores.



"Cuidar da saúde dos animais de estimação não é apenas uma responsabilidade, mas também uma expressão tangível do amor e compromisso que temos por esses membros especiais de nossas famílias. Ao investir na saúde dos pets, estamos investindo na longevidade e na felicidade de nossos lares", afirma Danielle.