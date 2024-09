Pintura, jardinagem, aulas de música e aprender uma língua estrangeira, ou qualquer outro tipo de atividade que brinda ao prazer, pode ser um drible do estresse

Você tem um hobby? Procurar uma atividade para exercer fora do horário do trabalho e das obrigações domésticas pode ser um ótimo aliado para a saúde mental. “As pessoas poderiam estar mais relaxadas se não estivessem tentando, constantemente, se salvar dentro da própria rotina”, afirma Paula de Paula, doutora em psicologia social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). As atividades e os hobbies podem surgir como a fuga dessa exaustão, mas, conforme a especialista, nem todo mundo consegue se envolver e incluir esses momentos de alívio e recuperação mental na agenda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Nessa agenda, ela pontua, “é necessário disciplina, essa organização pode ser o princípio de tudo – especialmente em uma rotina esvaziada de privilégios”.





Pintura, jardinagem, aulas de música e aprender uma língua estrangeira, ou qualquer outro tipo de atividade que brinda ao prazer, pode ser um drible do estresse. Mas, segundo a profissional, os dias seguem atropelados pela gama de estímulos das telas.





“O estresse é fruto dessa rotina exaustiva, então, dar conta de tudo e ainda incluir uma atividade que atue como essa ‘fuga’ é difícil para muitas pessoas. Além do que, muitas vezes, essas horas de descanso são logo substituídas pelas telas, que te sugam para essa falsa sensação de descanso”, diz.





De Paula não especifica uma atividade específica, pois “não tem nada que é bom para todo mundo”, mas reitera a importância da programação de um calendário que concorde com a qualidade de vida de cada um – e intervém contra a invasão do celular em todos os momentos do dia, sobretudo na hora de dormir e acordar.





Pensando nisso, o EM listou algumas atividades e momentos que, mesmo simples, organizados dentro do ciclo da semana podem ser uma espécie de subterfúgio do estresse.

Confira:

- Jogos de tabuleiro

- Atividades físicas

- Conversa por videochamada

- Meditação

- Sair com os amigos

- Cinema

- Pintura

- Jardinagem

- Ouvir música, cantar e dançar

- Planejar uma trilha

- Aprender uma nova receita

- Escrever

- Palavras cruzadas

- Cerâmica

- Costura

- Colorir um desenho

- Ler

- Passear com o cachorro

- Um cochilo ou um momento sem telas

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa