A técnica conhecida como ‘Fresh Frozen’, que utiliza cadáveres para o treinamento de profissionais em harmonização facial e procedimentos estéticos, tem gerado controvérsia e surpresa nas redes sociais. Nos últimos dias, o método viralizou, resultando em uma série de memes e reações mistas por parte do público.

Desenvolvido inicialmente para melhorar a qualidade do ensino em áreas da medicina e estética, o ‘Fresh Frozen’ permite que estudantes e profissionais pratiquem suas habilidades em condições mais realistas. Os cadáveres são preservados por um processo de congelamento, garantindo que as características faciais permaneçam intactas para os procedimentos de harmonização.

O assuntou ganhou força nas redes sociais após a tatuadora Helen Fernandes, conhecida como Malfeitona, relatar que um familiar, formado em odontologia, utilizar cabeças humanas congeladas para treinas as técnicas ensinadas durante o curso. Segundo a artista, as peças são dos Estados Unidos e seriam de pessoas condenadas a pena de morte no país. “Trazem as cabeças geladas pra cá porque estão frescas e já se sabe a causa da morte e o estado”, detalhou a tatuadora em entrevista ao Diário do Nordeste.