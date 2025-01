Lares com pets precisam de cuidados especiais na limpeza

O Brasil ocupa a terceira posição mundial em população de animais de estimação, contando com cerca de 160 milhões de pets, conforme dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Os cães estão no topo da lista, somando 60 milhões, seguidos pelas aves, com um total de 40 milhões. Já os gatos ocupam a terceira colocação, com uma população estimada em 30 milhões de felinos.

Entre as preocupações extras dos donos de pets está a limpeza e manutenção de móveis e estofados. Pedro Sampaio, especialista em limpeza de sofá da Dr. Lava Tudo, empresa especializada em higienização e impermeabilização de estofados, afirma que diferentes tipos de tecidos podem reter mais pelos e sujeiras dos animais.

O veludo e o chenile, por exemplo, costumam reter muito pelo dos pets, pois as texturas são densas e felpudas. Mais volumoso e irregular, o tecido bouclé acaba aprisionando também pelos e sujeiras menores, conforme ressalta Sampaio.

“A lã é um tecido natural poroso que absorve líquidos e retém odores, além de aprisionar pelos. Já o algodão, embora seja um tecido natural e confortável, funciona como um absorvente e pode manchar facilmente”, reforça o especialista.

Pedro ainda alerta para o cuidado com tecidos de microfibra, de fibras naturais e também materiais com texturas, como riscados, xadrez ou com estampas volumosas.

O ideal, segundo o profissional, é contar com uma equipe especializada para fazer a limpeza dos móveis a cada seis meses para remover o cheiro de urina, retirar a sujidade, remover ácaros, fungos, bactérias entre outros.

Já no dia a dia, alguns cuidados podem ser mantidos para que os móveis permaneçam limpos e sem odores. Pelo menos duas vezes por semana, Sampaio indica aspirar os tapetes e móveis, principalmente em áreas de maior tráfego ou onde os animais costumam ficar.

Outra dica é utilizar os diferentes bicos do aspirador de pó para alcançar cantos, frestas e outras áreas difíceis. “Os bicos certos fazem toda a diferença na eficiência da limpeza, especialmente em espaços estreitos ou de difícil acesso”, destaca o especialista.

Para remover pelos de móveis e tapetes, há algumas técnicas práticas que podem ajudar. “O rolo adesivo é uma ferramenta simples, mas muito eficaz para capturar os pelos soltos”, explica. Já para tecidos mais resistentes, uma espátula de borracha pode ser uma solução eficiente. “Ela ajuda a raspar os pelos sem danificar o material”, acrescenta o representante da Dr Lava Tudo.

Em casos de manchas frescas, “o primeiro passo é absorver rapidamente o líquido com um pano limpo e seco, removendo o máximo possível antes de começar a limpeza”, orienta. Para manchas leves, como mancha de urina, um pano úmido com água fria e sabão neutro pode ser suficiente. É importante evitar esfregar, já que isso pode espalhar a mancha.

Além disso, o especialista ressalta: “sempre verifique a etiqueta do tecido para saber o tipo de limpeza recomendado. Assim, você evita danos irreversíveis”.

