Ladrões amarram família e roubam joias em condomínio de luxo na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois homens encapuzados invadiram uma casa, em um condomínio de luxo no Bairro Virginópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (8/4). Eles renderam os membros de uma família e roubaram joias.

Segundo o proprietário da residência, ele, a companheira e os dois filhos tiveram as mãos amarradas e foram colocados em um dos banheiros da casa.

Depois de roubar todas as joias da família, os ladrões colocaram os celulares da família dentro do freezer da geladeira, fugindo em seguida.

Os policiais ouviram a segurança do condomínio, que informou que as câmeras de segurança não capturaram a ação dos bandidos.

No entanto, uma questão intriga os policiais: como os criminosos teriam conseguido entrar no condomínio, perante um forte esquema de segurança, com homens e câmeras.

O caso é investigado pela Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio de Betim.

